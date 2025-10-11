Ώρα... Ευρώπης για Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή και Δράμα 1986

Τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες τους για τη σεζόν 2025-26 δίνουν τις επόμενες ημέρες οι δύο από τις συνολικά τέσσερις ελληνικές ομάδες χάντμπολ που μετέχουν στον 2ο γύρο του European Cup ανδρών.

Η Δράμα 1986 ξεκινάει το εφετινό ευρωπαϊκό «ταξίδι» της στο Μαυροβούνιο, όπου αντιμετωπίζει το Σάββατο (11/10, 19:00) τη Λόβτσεν Τσέτινιε με στόχο ένα καλό αποτέλεσμα ενόψει του αγώνα ρεβάνς που είναι προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο (18/10, 18:00) στο «Δημήτρης Κραχτίδης». Έτσι, η ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη, η οποία μετράει τέσσερις σερί ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τελευταία αυτή της Τετάρτης (8/10) στη Δράμα κόντρα στον ΓΑΣ Κιλκίς, θα παλέψει για τη νίκη, προκειμένου να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και να πάρει ψυχολογική «ώθηση» ενόψει της συνέχειας, στις εγχώριες διοργανώσεις και στο European Cup.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα από το Μαυροβούνιο, η οποία έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν αξιοπρόσεκτες παρουσίες στην Ευρώπη, φτάνοντας έως τους προημιτελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης τις αγωνιστικές περιόδους 1998-99 (στο City Cup, νυν European Cup), 1999-00 (City Cup), 2000-01 (Champions League) και 2006-07 (Challenge Cup, νυν European Cup), έρχεται για δεύτερη διαδοχική σεζόν στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί η ομάδα του Φίλιπ Πόποβιτς αναμετρήθηκε πέρυσι με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο του 3ου γύρου του European Cup, με τα δύο ματς να λαμβάνουν χώρα επί αθηναϊκού εδάφους. Αρχικά ο «Δικέφαλος» νίκησε τη Λόβτσεν Τσέτινιε στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ με 45-26, ενώ η Ένωση επικράτησε και στον αγώνα ρεβάνς που διεξήχθη στο κλειστό του Ιωνικού με 41-31. Την πρώτη αναμέτρηση της Δράμας 1986 με τη Λόβτσεν Τσέτινιε θα διαιτητεύσουν οι Ερντοάν Βιτάκου και Αρσίμ Βιτάκου από το Κόσοβο.



Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή θα δώσει τις επόμενες ημέρες τους δύο αγώνες του με την Άλμπατρο Σιρακούζα για τον 2ο γύρο του European Cup. Η ιταλική ομάδα θα είναι τυπικά γηπεδούχος στην πρώτη αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο (11/10, 19:30) στο κλειστό της Ηλιούπολης, ενώ ο αγώνας ρεβάνς των πρωταθλητών Ελλάδας με την ομάδα από τις Συρακούσες θα λάβει χώρα στο ίδιο γήπεδο την προσεχή Δευτέρα (13/10, 19:30). Οι πρωταθλητές Ελλάδας προσέρχονται στα δύο ευρωπαϊκά ματς τους με εξαιρετική ψυχολογία, καθώς μετρούν μόνο νίκες στους πέντε αγώνες που έχουν δώσει μέχρι στιγμής στη Handball Premier, και το ίδιο θα επιδιώξουν να κάνουν και κόντρα στην ιταλική ομάδα, προκειμένου να προκριθούν στους «32» της διοργάνωσης.



Η Άλμπατρο Σιρακούζα επιστρέφει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά τη σεζόν 2010-11, όταν μετείχε στο Κύπελλο Κυπελλούχων (όπου αποκλείστηκε με το... καλημέρα από την αυστριακή Κρεμς στον 3ο γύρο με δύο ευρείες σε έκταση ήττες), ενώ είχε πραγματοποιήσει το ευρωπαϊκό ντεμπούτο της την αγωνιστική περίοδο 2009-10, φτάνοντας έως τον 3ο γύρο του Challenge Cup. Τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με την Άλμπατρο Σιρακούζα θα διαιτητεύσουν οι Ισπανοί Χεσούς Άλβαρεθ Μενέντεθ και Μιγκέλ Σόρια Φαμπιάν.



Από ελληνικής πλευράς, στο European Cup μετέχουν ακόμη ο Διομήδης Άργους και ο ΠΑΟΚ που θα δώσουν την επόμενη εβδομάδα τους αγώνες τους για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης.

Πηγή: AΠE-MPE