Σπουδαίο «διπλό» στη Δράμα για τον ΓΑΣ Κιλκίς και δεύτερη σερί νίκη

Χάντμπολ
Ο ΓΑΣ Κιλκίς πέτυχε πολύτιμο «διπλό» στη Δράμα την Τετάρτη (8/10), κερδίζοντας την τοπική ομάδα με 30-26 για την 5η αγωνιστική της Handball Premier και πανηγυρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Νίκου Γεωργιάδη μπήκε δυνατά και στο πρώτο μέρος έφτασε να προηγείται 11-2 (15’), παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα.

Η Δράμα όμως με σερί 14-4 γύρισε το παιχνίδι και πέρασε μπροστά 16-15 στο 35’, φτάνοντας αργότερα να προηγείται και 19-18 στο 43’. Οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω ανέκτησαν τον έλεγχο στο δεύτερο μισό και «χτύπησαν» στα κρίσιμα σημεία. Προηγήθηκαν 24-21 στο 52’ και με 26-22 (55’) «κλείδωσαν» ουσιαστικά τη νίκη, φτάνοντας στο τελικό 30-26.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν τους 5 βαθμούς, ενώ η Δράμα υπέστη την 4η σερί ήττα της και έμεινε στην 10η θέση με 2 βαθμούς και πλέον στρέφει το βλέμμα της στην αναμέτρηση του European Cup με τη Λόβτσεν Τσέτινιε (11/10).

Τα πεντάλεπτα: 0-5, 1-7, 2-11, 4-11, 8-13, 11-14 (ημχ), 11-14, 17-16, 19-19, 21-23, 23-26, 26-30

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ηλιάδης, Κρητικός 1, Κοτσιώνης 7, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 6, Τσαμεσίδης 3, Πολύδωρος 1, Λατσάκου 1, Τοζακίδης, Ντεσμπό, Μανωλούδης 3, Μεσσίνης, Κόρσακ 2, Σίνα, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος 2

ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Γεωργιάδης): Μποροντάι 1, Ρέντα 5, Τσαμουρίδης 1, Αλεξανδρίδης 6, Κουκμίσης 8, Μπουτκάρης, Χαριζόπουλος, Ντελίριεφ, Τζέλη, Μαντάς, Μπέρεζνι 5, Στανκίδης, Παπαγιάννης 4, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς.

Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαϊδης, Παρατηρητής: Σίσκου, Δίλεπτα: 8-5, Πέναλτι: 3/4-6/6

Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής

Τρίτη 7/10

  • Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή - Ζαφειράκης Νάουσας 41-22 

Τετάρτη 8/10 

  • Bianco Monte Δράμα 1986 - ΓΑΣ Κιλκίς 26-30

Σάββατο 11/10

  • Σπίτι του Χάντμπολ 16:15 ΠΑΟΚ - Ιωνικός NF
  • ΟΑΚΑ 17:00 ΑΕΚ - Διομήδης Άργους
  • Βριλησσίων 17:15 ΕΣΝ Βριλησσίων- ΑΣΕ Δούκα

Δευτέρα 13/10

  • Φιλίππειο 16:45 Φέρωνας Βέροιας - Aθηναϊκός (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες):

  1. Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή 10 β. (5 αγ.)
  2. ΑΕΚ 6 β. (3 αγ.)
  3. ΓΑΣ Κιλκίς  5 β.
  4. ΠΑΟΚ  5 β.
  5. Αθηναϊκός 5 β.
  6. Ιωνικός Ν.Φ. 4 β.
  7. Ζαφειράκης Νάουσας 4 β. (5 αγ.)
  8. Διομήδης Άργους 4 β.
  9. ΑΣΕ Δούκα 4 β.
  10. Δράμα 1986 2 β. (5 αγ.)
  11. Φέρωνας Βέροιας 1 β.
  12. ΕΣΝ Βριλησσίων 0 β.
