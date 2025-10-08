Σπουδαίο «διπλό» στη Δράμα για τον ΓΑΣ Κιλκίς και δεύτερη σερί νίκη

Η ομάδα του Νίκου Γεωργιάδη μπήκε δυνατά και στο πρώτο μέρος έφτασε να προηγείται 11-2 (15’), παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα.
Η Δράμα όμως με σερί 14-4 γύρισε το παιχνίδι και πέρασε μπροστά 16-15 στο 35’, φτάνοντας αργότερα να προηγείται και 19-18 στο 43’. Οι φιλοξενούμενοι δεν το έβαλαν κάτω ανέκτησαν τον έλεγχο στο δεύτερο μισό και «χτύπησαν» στα κρίσιμα σημεία. Προηγήθηκαν 24-21 στο 52’ και με 26-22 (55’) «κλείδωσαν» ουσιαστικά τη νίκη, φτάνοντας στο τελικό 30-26.
Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν τους 5 βαθμούς, ενώ η Δράμα υπέστη την 4η σερί ήττα της και έμεινε στην 10η θέση με 2 βαθμούς και πλέον στρέφει το βλέμμα της στην αναμέτρηση του European Cup με τη Λόβτσεν Τσέτινιε (11/10).
Τα πεντάλεπτα: 0-5, 1-7, 2-11, 4-11, 8-13, 11-14 (ημχ), 11-14, 17-16, 19-19, 21-23, 23-26, 26-30
ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ηλιάδης, Κρητικός 1, Κοτσιώνης 7, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 6, Τσαμεσίδης 3, Πολύδωρος 1, Λατσάκου 1, Τοζακίδης, Ντεσμπό, Μανωλούδης 3, Μεσσίνης, Κόρσακ 2, Σίνα, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος 2
ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Γεωργιάδης): Μποροντάι 1, Ρέντα 5, Τσαμουρίδης 1, Αλεξανδρίδης 6, Κουκμίσης 8, Μπουτκάρης, Χαριζόπουλος, Ντελίριεφ, Τζέλη, Μαντάς, Μπέρεζνι 5, Στανκίδης, Παπαγιάννης 4, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς.
Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαϊδης, Παρατηρητής: Σίσκου, Δίλεπτα: 8-5, Πέναλτι: 3/4-6/6
Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής
Τρίτη 7/10
- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή - Ζαφειράκης Νάουσας 41-22
Τετάρτη 8/10
- Bianco Monte Δράμα 1986 - ΓΑΣ Κιλκίς 26-30
Σάββατο 11/10
- Σπίτι του Χάντμπολ 16:15 ΠΑΟΚ - Ιωνικός NF
- ΟΑΚΑ 17:00 ΑΕΚ - Διομήδης Άργους
- Βριλησσίων 17:15 ΕΣΝ Βριλησσίων- ΑΣΕ Δούκα
Δευτέρα 13/10
- Φιλίππειο 16:45 Φέρωνας Βέροιας - Aθηναϊκός (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες):
- Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή 10 β. (5 αγ.)
- ΑΕΚ 6 β. (3 αγ.)
- ΓΑΣ Κιλκίς 5 β.
- ΠΑΟΚ 5 β.
- Αθηναϊκός 5 β.
- Ιωνικός Ν.Φ. 4 β.
- Ζαφειράκης Νάουσας 4 β. (5 αγ.)
- Διομήδης Άργους 4 β.
- ΑΣΕ Δούκα 4 β.
- Δράμα 1986 2 β. (5 αγ.)
- Φέρωνας Βέροιας 1 β.
- ΕΣΝ Βριλησσίων 0 β.