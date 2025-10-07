Εύκολη νίκη και 5/5 για τον Ολυμπιακό / Όμιλο Ξυνή

Ο Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή επικράτησε 41-22 του Ζαφειράκη Νάουσας και έκανε το 5/5 στο πρωτάθλημα.

Το «πέντε στα πέντε» στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύρισε η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή. Την Τρίτη (7/10) το μεσημέρι, οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας νίκησαν εύκολα με 41-22 τον Ζαφειράκη Νάουσας στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, για την 5η αγωνιστική της Handball Premier, με πρώτο σκόρερ τον Εσκαλόνα με επτά γκολ (έξι ο Πέσο, πέντε ο Τζίμπουλας).

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε άλλη μία εξαιρετική εμφάνιση στο πρωτάθλημα, προηγήθηκε με +15 (24-9) στο πρώτο ημίχρονο και έφτασε στο +19 (29-10, 39-20) στο δεύτερο, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση της ομάδας της Νάουσας στην Ηλιούπολη.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι στρέφει, πλέον, την προσοχή της στην Ευρώπη, αφού έχει μπροστά της δύο ματς με την ιταλική Αλμπατροζ Σιρακούζα στην Ηλιούπολη, το Σάββατο (11/10, 19:30) και τη Δευτέρα (13/10, 19:30), για τη φάση των «64» του EHF European Cup.

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα (4:10) του ματς, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3-1, με γκολ του Κρέσιτς, αλλά στη συνέχεια, ισοφαρίστηκε (3-3, 4-4). Από τότε, όμως, οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν… κοίταξαν ξανά πίσω, «έσφιξαν» στην άμυνα και πάτησαν «γκάζι» στην επίθεση, φτάνοντας στο +9 (15-6), με τη συμπλήρωση 21 λεπτών, με τέρμα του γκολκίπερ Ντιόγκο Βαλέριο σε κενή εστία! Στο 25:21, ο Εσκαλόνα ανέβασε τη διαφορά στο +12 (19-7), ενώ ήταν και αυτός που διαμόρφωσε το +15 (24-9) του ημιχρόνου, στο 29:58. Ανάλογη η εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με τον Εσκαλόνα να φτάνει τα επτά προσωπικά γκολ (36:30), δίνοντας «αέρα» +19 (29-10) στον Θρύλο. Στο 55ο λεπτό, ο Πέσο «έγραψε» το 38-19, ενώ «βρήκε» δίχτυα και στο 59:36, για το τελικό 41-22 των «ερυθρόλευκων».

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 4-4, 10-5, 13-6, 18-7, 24-9 (ημχ.) 27-10, 31-14, 31-16, 35-17, 38-19, 41-22

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο 1, Εσκαλόνα 7, Κρέσιτς 4, Βίντα 2, Τζίμπουλας 5, Παπάζογλου 4, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε, Κανδύλας 1, Τσαναξίδης 3, Πέσο 6, Σούργκιελ 2, Μάνθος 1, Μπάρος 2, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 1

Ζαφειράκης Νάουσας (Κώστας Δεληγιάννης): Μπόλας 4, Τσαγκεράς, Τσιγαρίδας 1, Πέιτς 5, Τσάτσας 6, Μπάρμπας, Μισαηλίδης, Αθανασιάδης 5, Πινακούδης, Σιγγιρίδης, Φύκατας, Τζάτσκας, Μπιτέρνας 1