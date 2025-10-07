Κλήσεις Εθνικής Γυναικών για τα προκριματικά του ΕURO 2026

Tην Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00 στο ξενοδοχείο «Άθλος» στη Μίκρα Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών ενόψει της προετοιμασίας για τους αγώνες με Ισπανία και Αυστρία για τα προκριματικά του ΕURO 2026.

Οι 17 αθλήτριες που κλήθηκαν από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Μενέλαο Δανήλο είναι οι:

Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Κ. Κουκμίση, Ανδρίτσου (ΠΑΟΚ), Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Φράγκου, Γιαννοπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά, Παναγιωτίδου (ΑΕΚ), Μ. Κουκμίση (ΑΕΣΧ Πυλαίας), Ζυγούρα (Μπούρσα- Τουρκία)

Το πρόγραμμα της Εθνικής στα προκριματικά του ΕURO 2026

1η αγωνιστική (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025)

Βαλένθια 21:30 (ΕΗF TV), Ισπανία- Ελλάδα

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025)

ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης 18:00 (EΡΤSPORTS), Ελλάδα- Αυστρία

3η αγωνιστική (4-5 Μαρτίου 2026)

Ισραήλ- Ελλάδα

4η αγωνιστική (7-8 Μαρτίου 2026)

Ελλάδα- Ισραήλ

5η αγωνιστική (7-8 Απριλίου 2026)

Ελλάδα- Ισπανία

6η αγωνιστική (12 Απριλίου 2026)

Αυστρία- Ελλάδα