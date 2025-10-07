Κλήσεις Εθνικής Γυναικών για τα προκριματικά του ΕURO 2026

Οι 17 αθλήτριες που κλήθηκαν από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Μενέλαο Δανήλο είναι οι:
Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Κ. Κουκμίση, Ανδρίτσου (ΠΑΟΚ), Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Φράγκου, Γιαννοπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά, Παναγιωτίδου (ΑΕΚ), Μ. Κουκμίση (ΑΕΣΧ Πυλαίας), Ζυγούρα (Μπούρσα- Τουρκία)
Το πρόγραμμα της Εθνικής στα προκριματικά του ΕURO 2026
1η αγωνιστική (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025)
Βαλένθια 21:30 (ΕΗF TV), Ισπανία- Ελλάδα
2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025)
ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης 18:00 (EΡΤSPORTS), Ελλάδα- Αυστρία
3η αγωνιστική (4-5 Μαρτίου 2026)
Ισραήλ- Ελλάδα
4η αγωνιστική (7-8 Μαρτίου 2026)
Ελλάδα- Ισραήλ
5η αγωνιστική (7-8 Απριλίου 2026)
Ελλάδα- Ισπανία
6η αγωνιστική (12 Απριλίου 2026)
Αυστρία- Ελλάδα