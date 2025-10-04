«Αγχωτικά» ο Oλυμπιακός/Όμιλος Ξυνή, νίκη της ΑΕΚ επί του Αθηναϊκού

Ένας εξαιρετικός Ιωνικός έβαλε πολύ δύσκολα στους «ερυθρόλευκους» που κέρδισαν 29-28 χάρη σε γκολ του Σάββα στο 58:45, για το απόλυτο στη Handball Premier. Η ομάδα του Μάκη Παπακώστα κέρδισε τις εντυπώσεις, επιβεβαίωσε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και πως θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Πέρασε νικηφόρα από τον Βύρωνα η Ένωση, πρώτο «δίποντο» ο ΓΑΣ Κιλκίς και δεύτερο ο Ζαφειράκης Νάουσας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής!

Αναλυτικά: ΙΩΝΙΚΟΣ BFON - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ 28-29

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 3-7, 6-8, 8-8, 11-11, 15-13 (ημχ), 19-18, 20-20, 21-23, 22-25, 25-27, 28-29

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 3, Σαραβάνος, Σ. Αϊβαλιώτης 6, Ραράκος, Κουτουλογένης, Κοτζιάς, Συγγάρης, Λιόλιος 4, Ηλιόπουλος 4, Ι. Βασιλείου 2, Κοσκινάς, Νάκος 2, Ρούσος 7, Αραπακόπουλος, Λιόλιος 4, Αθανασιάδης, Π. Αϊβαλιώτης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα, Βίντα 1, Τζίμπουλας 7, Παπάζογλου 3, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Τσαναξίδης 1, Πέσο 1, Μάνθος, Μπάρος, Πασσιάς 1, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 7

Διαιτητές: Γερουλάνος- Χρόνης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 3-0, Πέναλτι: 1/1-1/2 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - EMBLEM.GR ΦΕΡΩΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 34-21

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 6-3, 6-5, 10-7, 13-9, 16-12 (ημχ.) 20-13, 23-14, 25-16, 28-17, 30-19, 34-21

ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Γεωργιάδης): Μποροντάι, Ρέντα 4, Τσαμουρίδης 3, Αλεξανδρίδης 4, Κουκμίσης 6, Μπουτκάρης 4, Χαριζόπουλος 1, Ντελίριεφ 1, Τζέλη, Μαντάς 2, Μπέρεζνι 5, Στανκίδης, Παπαγιάννης 4, Παντικίδης, Φώτογλου, Προβατάς.

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάντσεβιτς 2, Χατζηπαναγιωτίδης, Κερλίδης 1, Ζαμάνης, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης, Ταπάντζης 5, Μόμιτς 5, Κουκουτσίδης 1, Μπαλτζής 6, Μπούντκο, Μπουγιάκας, Ταραμονλής, Μαυρίδης 1, Μασάδης.

Διαιτητές: Θεοδοσίου-Παπούλιας, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 5-4, Πέναλτι: 4/6-3/6 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ LAMWAY GROUP- AEK 29-37

Tα πεντάλεπτα: 2-4, 6-10, 8-14, 11-16, 14-19, 17-22 (ημχ), 18-23, 19-27, 23-31, 26-35, 27-36, 29-37

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας, Ραντοσάβλιεβιτς, Γ. Βούλγαρης 3, Άλμπεκ 5, Παπάζογλου, Γερουλάνος 3, Τσορτέκης 3, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Καππάτος 1, Ζαρίκος 4, Παπαδιονυσίου, Βρεττός 1, Παγιάτης 7, Δ. Βούλγαρης 2

ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Αραμπατζής 3, Ντουάρτε, Βλαστός, Σμίντ, Παναγιώτου 6, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς, Ντάβιες 1, Γκαρέν, Γκούντγιονσον, Τουρέ 10, Στούμπερ 7, Κουν 3, Ίβιτς 5, Σαλέμ 2

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 2-2, Πέναλτι: 2/3-2/2 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ- ΒΙΑΝCO MONTE ΔΡΑΜΑ 35-28

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-5, 4-9, 11-11, 13-13, 16-17 (ημχ), 21-18, 25-20, 28-23, 30-26, 32-27, 35-28

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας, Πέιτς 3, Τσαγκέρας, Τσιγαρίδας, Θεοδωρόπουλος 12, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 7, Αθανασιάδης 3, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 7, Φύκατας, Τζάτσκας, Τσάτσας, Βαφείδης 3, Μπιτέρνας

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ταρτίος, Κρητικός, Κοτσιώνης 3, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 4, Τσαμεσίδης 4, Πολύδωρος 3, Λατσάκου 2, Τοζακίδης, Ντεσμπό, Μανωλούδης 5, Μεσσίνης, Κόρσακ, Σίνα 4, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος 3

Διαιτητές: Νάτσος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Σίσκου, Κόκκινη: 48:55 Μαρκατάτος, Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 3/3-3/4 Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

Νέα Κίος 17:00, Διομήδης EL Greco- ΕΣΝ Βριλησσίων

(Σκλαβενίτης- Τόλιος, Ανταλής) Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025

Δαϊς 16:45 (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ), ΑΣΕ Δούκα- ΠΑΟΚ

(Κινατζίδης- Φωτακίδης, Τσάκωνας) Handball Premier (5η αγωνιστική)

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

Ηλιούπολης 14:00, Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή - Ζαφειράκης Νάουσας

(Σκλαβενίτης- Τόλιος, Προδρομίδης)