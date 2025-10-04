Ήττα της Αναγέννησης Άρτας στο Λουξεμβούργο

Την ήττα με 24-19 γνώρισε η Αναγέννηση Άρτας από την Κέργενγκ στο Λουξεμβούργο, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον 2ο γύρο του European Cup Γυναικών στο χάντμπολ.

Η ελληνική ομάδα, που ταξίδεψε στο Δουκάτο με μόλις 12 παίκτριες, είχε ένα μικρό προβάδισμα ως το 25ο λεπτό (10-11), αλλά στη συνέχεια οι «οικοδέσποινες» πήραν τα ηνία, προηγήθηκαν 14-11 στο ημίχρονο και ξέφυγαν 19-12 στο 44'.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το αρτινό συγκρότημα κατάφερε να «μαζέψει» κάπως τη διαφορά και να διατηρήσει κάποιες ελπίδες ανατροπής ενόψει της αυριανής (5/10, 19:00) ρεβάνς, που θα γίνει στο ίδιο γήπεδο.

Η σύνθεση της Αναγέννησης Άρτας: Τσαουσίδου 3, Νούλα 2, Καπρινιώτη 1, Σπυριδοπούλου, Παπακώστα, Κωστοπούλου 4, Νικολάου 3, Προκοπίδου, Καραχαρίση 3, Παπακοσμά, Μάγκου 2, Μάστακα 1.