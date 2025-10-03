ΠΑΟΚ: Αλλαγή έδρας και στην Βέροια τα παιχνίδια κόντρα στην Σαμαντρέζα

Αλλαγή έδρας σημειώθηκε στους ερχόμενους αγώνες της ομάδας χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ απέναντι στην Σαμαντρέζα, με τα παιχνίδια να πραγματοποιούνται τελικά στο ΔΑΚ «Δ. Βικέλας» στο Μακροχώρι Βέροιας.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΑΣ ΠΑΟΚ:

«Αλλαγή έδρας στους αγώνες του ΠΑΟΚ κόντρα στη Σαμαντρέζα! (04/10, 19:30 και 05/10, 18:30)

Ο ΠΑΟΚ ενημερώνει, πως οι ευρωπαϊκοί αγώνες του τμήματος Χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ, απέναντι στην Σαμαντρέζα, από το Κόσοβο, θα διεξαχθούν στο ΔΑΚ «Δ. Βικέλας» στο Μακροχώρι Βέροιας.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 4 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 και Κυριακή 5 Οκτωβρίου και ώρα 18:30, στο ΔΑΚ «Δ. Βικέλας» στο Μαρκοχώρι Βέροιας.

Το τμήμα Χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ κάνει ανοικτό κάλεσμα σε όλο τον ασπρόμαυρο Λαό, να δώσει δυναμικό παρών, βοηθώντας τα κορίτσια του Δικεφάλου να πάρουν την πολυπόθητη πρόκριση!»