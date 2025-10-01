Νίκες για Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή, Ιωνικό, Αθηναϊκό και Ζαφειράκη στην 3η αγωνιστική

Η 3η αγωνιστική της Handball Premier ολοκληρώθηκε με νίκες για Ολυμπιακό, Ιωνικό, Αθηναϊκό και Ζαφειράκη Νάουσας.

Εύκολο απόγευμα είχε ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή που επιβλήθηκε με το εμφατικό 43-19 του Δούκα στην Ηλιούπολη και έκανε το 3/3 στη Handball Premier

Ο ΠΑΟΚ αν και δυσκολεύτηκε, νίκησε 24-23 τα Βριλήσσια στη Θεσσαλονίκη και σημείωσε τη 2η συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Μεγάλη εμφάνιση και σπουδαία νίκη για τον Ιωνικό με το εντυπωσιακό 38-21 στη Δράμα με τους φιλοξενούμενους να χάνουν την επαφή με το σκορ από πολύ νωρίς και σημαντικό έδαφος στη μάχη της τετράδας.

Με τη σειρά του ο Αθηναϊκός Lamway Group νίκησε 28-23 τον Διομήδη ΕL Greco στο ΚΓ Βύρωνα «Στέφανος Καραλής». Η ομάδα του Νίκου Σαμαρά ήταν ανώτερη και έλεγχε από την αρχή το παιχνίδι, φτάνοντας δίκαια στην επικράτηση.

Ο Δημήτρης Βούλγαρης ήταν πρώτος σκόρερ με 8 γκολ, ο Αυστριακός Άλμπεκ ήταν και πάλι εκ των κορυφαίων με 7 γκολ, ενώ μεγάλες βοήθειες έδωσε και ο Λευτέρης Παγιάτης (4 γκολ).

Στο ντέρμπι της Ημαθίας ο Ζαφειράκης Νάουσας επικράτησε 40-30 του Φέρωνα Βέροιας και σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας της ΑΕΚ με τον ΓΑΣ Κιλκίς αναβλήθηκε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ- ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 43-19

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 5-4, 8-6, 11-7, 16-7, 19-9 (ημχ), 25-10, 27-11, 31-14, 34-17, 38-18, 43-19

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο 1, Εσκαλόνα 3, Κρέτσιτς 1, Βίντα 1, Παπάζογλου 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 4, Κανδύλας, Τσαναξίδης 2, Πέσο 5, Μάνθος 4, Μπάρος 3, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 2, Σάββας 9

ΑΣΕΔ (Χαλκίδης): Μωραϊτης, Ταουσάνης 2, Βλάχος 3, Χατσατουριάν 5, Τσιούμας, Χαλκίδης, Κάιπερς 1, Χαριτωνίδης 1, Κράντς 3, Χουρσουντιάν 1, Ελοζούα 1, Ντανουλέτ 1, Αλαϊσκας, Ριμπέ, Καραγιάννης 1

Διαιτητές: Φωκίτης- Βαγγελτζίκης, Παρατηρητής: Μίγκας, Δίλεπτα: 4-4, Πέναλτι: 4/4-3/6

ΠΑΟΚ- ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 24-23

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 6-2, 7-3, 10-5, 11-6, 13-11 (ημχ), 13-14, 16-14, 18-16, 20-18, 22-21, 24-23

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 4, Παπαβασίλης 2, Τεμελκόσκι 1, Νικολαϊδης 1, Ιωάννου, Εσάμ 3, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος, Δομπρής 5, Τριανταφυλλίδης 3, Άρσιτς 1, Φεράς 5

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Τούτσης): Καμπούρης, Γιασίν 1, Γκρεγκουλόφσκι, Βόλινετς 4, Κολεζάκης 2, Μάλλιος 1, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 9, Κυριακόπουλος, Π. Στάθης, Μπάγιος 5, Γιάνους, Κιούσης, Π. Στάθης 1, Τόμσον, Στεφανίτσης

Διαιτητές: Τσιάνας- Αγγελίδης, Παρατηρητής: Μιχαηλίδης, Δίλεπτα: 2-6, Πέναλτι: 4/7-4/4

ΒΙΑΝCO MONTE ΔΡΑΜΑ- ΙΩΝΙΚΟΣ BFON 21-38

Τα πεντάλεπτα: 0-4, 2-7, 3-10, 6-13, 8-15, 9-19 (ημχ), 10-22, 12-25, 14-28, 18-35, 18-35, 21-38

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Ταρτίος 1, Κρητικός, Κοτσιώνης 1, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 1, Τσαμεσίδης, Πολύδωρος 1, Λατσάκου 10, Τοζακίδης, Ντεσμπό, Μανωλούδης 4, Μεσσίνης 1, Κόρσακ, Σίνα, Λαζαρίδης 1, Μαρκατάτος 1

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Κοτζιάς, Συγγάρης, Ρούσσος 9, Ηλιόπουλος 12, Ραράκος 2, Λιόλιος 4, Νάκος 2, Καραμπουρνιώτης, Κουτουλογένης, Αραπακόπουλος, Σ. Αϊβαλιώτης 6, Π. Αϊβαλιώτης 2, Ι. Βασιλείου

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος- Πατιός, Παρατηρητής: Αγγελίδης, Δίλεπτα: 3-6, Πέναλτι: 1/5-3/3

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ LAMWAY GROUP- ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΕL GRECO 28-23

Tα πεντάλεπτα: 3-1, 6-3, 10-3, 10-6, 12-6, 15-7 (ημχ.), 18-10, 21-13, 22-17, 24-18, 27-21, 28-23

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας, Ραντοσάβλιεβιτς 1, Γ. Βούλγαρης, Άλμπεκ 7, Παπάζογλου, Γερουλάνος 2, Τσορτέκης 1, Καλαμάτας, Καππάτος, Ζαρίκος 1, Παπαδιονυσίου 1, Βρεττός, Λέκοβιτς 3, Παγιάτης 4, Δ. Βούλγαρης 8

ΔΙΟΜΗΔΗΣ (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας 1, Στεργίου 1, Τσέλιος, Μηλιώτης, Τσάκαλος 2, Ζάκι, Ασβεστάς 4, Ρουσσόπουλος 1, Τρούλος 11, Μπαρόσο 1, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης, Κυριακίδης 1, Ορφανός, Μάρτινσεν 1

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Μπλε- Κόκκινη: 38’ Τσάκαλος (για εξύβριση- κρατήθηκε το δελτίο του), Κόκκινη: 27:35 Χατζίδης (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 5/5-6/7

EMBLEM.GR ΦΕΡΩΝΑΣ- ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 30-40

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 5-3, 7-7, 9-11, 11-15, 14-18 (ημχ), 15-20, 17-25, 19-28, 22-32, 26-36, 30-40

ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης): Καμπάς, Ιβάνσεβιτς 2, Χατζηπαναγιωτίδης, Κερλίδης 2, Ζαμάνης, Παπαδημητρίου, Τζωρτζίνης 1, Ταπάντζης 9, Μόμιτς 1, Κουκουτσίδης 4, Μπαλτζής 6, Μπούντκο, Μπουγιάκας 1, Ταραμονλής 1, Μαυρίδης 3, Τόπης

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας 2, Πέιτς 5, Τσαγκέρας 1, Τσιγαρίδας 2, Θεοδωρόπουλος 8, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 1, Αθανασιάδης 10, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 10, Φύκατας, Τζάτσκας, Τσάτσας, Βαφείδης 1, Μπιτέρνας

Διαιτητές: Κυριακού- Γράψας, Παρατηρητής: Κατσίκης, Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 4/4-5/8

Βαθμολογία (μετά από 3 αγωνιστικές)