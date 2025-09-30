Το κλειστό των Σπάτων παραχωρήθηκε στο ΟΑΚΑ – Προσωρινή έδρα για το χάντμπολ

Το νεότευκτο κλειστό γυμναστήριο Σπάτων, στη θέση Μαζαρέκο, παραχωρείται για ένα έτος στο ΟΑΚΑ, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες ομοσπονδιών όπως το χάντμπολ και το χόκεϊ, όσο διαρκούν τα εκτεταμένα έργα αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου.

Η συμφωνία προέκυψε μέσα από τη συνεργασία του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, της δημοτικής αρχής Σπάτων - Αρτέμιδας και της διοίκησης του ΟΑΚΑ. Με χρηματοδότηση 620.000 ευρώ, το ΟΑΚΑ αναλαμβάνει την αποκατάσταση και αδειοδότηση του χώρου, ώστε το γήπεδο να είναι άμεσα λειτουργικό και ασφαλές.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει με έργα στον περιβάλλοντα χώρο, δημιουργώντας χώρους στάθμευσης και ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, ο Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε χρηματοδότηση 300.000 ευρώ για νέο αθλητικό έργο, που θα προταθεί από τον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδας, βάσει των τοπικών αναγκών.

Ο Υπουργός Αθλητισμού υπογράμμισε: «Η Κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι ο αθλητισμός αποτελεί προτεραιότητα. Επενδύει στην αναβάθμιση των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, βελτιώνει τις υφιστάμενες και κατασκευάζει νέες υποδομές, στηρίζει τα σωματεία, τις Ομοσπονδίες και διασφαλίζει ότι οι αθλητές και οι αθλήτριές μας θα συνεχίσουν να προπονούνται και να διακρίνονται στο υψηλότερο επίπεδο. [...] Θυμίζω ότι η ανακαίνιση και αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, είναι ένα εμβληματικό έργο για τον ελληνικό αθλητισμό, που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ».

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδας, Δημήτρης Μάρκου, τόνισε: «Το Κλειστό Γυμναστήριο Σπάτων – Μαζαρέκο παραχωρείται προσωρινά στο ΟΑΚΑ, για προπονητικές και αθλητικές δραστηριότητες Ομοσπονδιών, έως την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος. [...] Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αλλά και τη διοίκηση του ΟΑΚΑ, για την εξαιρετική συνεργασία και όλοι μαζί εργαζόμαστε για την ανάπτυξη του Αθλητισμού».

Από την πλευρά του, ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, επισήμανε: «Η στρατηγική μας κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: να διασφαλίζουμε την καθημερινή, απρόσκοπτη λειτουργία των αθλητικών υποδομών της χώρας και να στεκόμαστε δίπλα στις αθλήτριες και τους αθλητές 365 ημέρες τον χρόνο. [...] Με συνεργασίες σαν αυτή, αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να ενώνουμε δυνάμεις για το κοινό καλό και να στηρίζουμε την ανάπτυξη του αθλητισμού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Το κλειστό θα χρησιμοποιηθεί σχεδόν αποκλειστικά για το χάντμπολ, με την τοποθέτηση τάραφλεξ να ολοκληρώνεται σε περίπου ένα μήνα, ώστε να φιλοξενεί προπονήσεις και επίσημους αγώνες. Διαθέτει χωρητικότητα περίπου 700 θεατών, τέσσερα αποδυτήρια ομάδων και δύο διαιτητών.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, Κώστας Γκαντής, δήλωσε: «Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ποδηλατοδρόμιο, ώστε το άθλημα να έχει μόνιμη πρόσβαση σε μία μεγάλη αθλητική εγκατάσταση στην Αττική, το κλειστό των Σπάτων θα μας φιλοξενήσει και για αυτό ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό, τον Δήμο και το ΟΑΚΑ που κάνει όλες τις διαδικασίες, ώστε να είναι έτοιμο προς χρήση σε σύντομο χρονικό διάστημα. [...] Επίσης θα είναι ένα γήπεδο στο οποίο η Ομοσπονδία μπορεί να το χρησιμοποιήσει για εγχώριες διοργανώσεις και φυσικά για προπονήσεις των Εθνικών ομάδων και κλιμακίων».