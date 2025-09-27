Νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού/Όμιλου Ξυνή από τα Βριλήσσια

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή συνέχισε με νίκη στη 2η αγωνιστική της Handball Premier, επικρατώντας εκτός έδρας των Βριλησσίων με 36-22.

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά, πήραν γρήγορα διαφορά ασφαλείας και έφτασαν άνετα στην επικράτηση, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα και την τρίτη διαδοχική σε όλες τις διοργανώσεις, μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ.

Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της ομάδας του Αλμπέρτο Τριλίνι και γνώρισαν την τέταρτη ήττα τους στη σεζόν (δύο στο πρωτάθλημα και δύο στην Ευρώπη).

Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Σλίσκοβιτς και Παπάζογλου με 5 τέρματα. Από πλευράς Βριλησσίων, κορυφαίος ήταν ο Μ. Στάθης με 7 γκολ.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Δούκας πήρε πολύτιμη νίκη απέναντι στη Δράμα, επικρατώντας με 30-29 σε ένα ματς που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό.

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 5-6, 7-9, 8-11, 10-15, 12-18 (ημχ), 13-23, 14-25, 17-28, 17-30, 19-33, 22-36

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (Τούτσης): Καμπούρης, Γιασίν 1, Γκρεγκουλόφσκι 3, Βόλινετς 2, Κολεζάκης, Μάλλιος, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 7, Κυριακόπουλος, Π. Στάθης, Μπάγιος 3, Γιάνους 1, Κιούσης, Π. Στάθης 3, Τόμσον 1, Στεφανίτσης 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ (Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 2, Κρέτσιτς, Βίντα 2, Παπάζογλου 5, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 4, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 5, Τσαναξίδης 3, Σούργκιελ 4, Μάνθος 2, Μπάρος, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 4

Διαιτητές: Καρυδάκης- Μπράμου, Δίλεπτα: 6-1, Πέναλτι: 1/1-3/3

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής

Σάββατο 27/9

Διομήδης - ΠΑΟΚ 22-29

Ζαφειράκης Νάουσας- ΑΕΚ 25-35

ΑΣΕ Δούκα - Δράμα 30-29

Βριλήσσια - Ολυμπιακός 22-36

Κιλκίς 18:00 ΓΑΣ Κιλκίς- Αθηναϊκός

Καματερού 18:00 Ιωνικός ΝΦ - Φέρωνας Βέροιας

H βαθμολογία