Άνετο «διπλό» επί του Ζαφειράκη και 2/2 για την ΑΕΚ

Η ομάδα του Ρουί Σίλβα δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος, με τον Ζαφειράκη να βρίσκει λύσεις και να ισοφαρίζει σε 9-9, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 14-12.
Στην επανάληψη, η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμούς, έπαιξε δυνατή άμυνα και με σερί 4-0 ξέφυγε στο σκορ (16-21), «καθαρίζοντας» το παιχνίδι.
Η διαφορά έφτασε μέχρι και τα 11 γκολ (23-34) πριν το τελικό 35-25, που επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της Ένωσης και τη διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τη 2η αγωνιστική.
Τα πεντάλεπτα: 1-1, 3-5, 7-8, 9-9, 9-13, 12-14 (ημχ), 14-16, 16-20, 18-26, 20-29, 23-33, 25-35
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας, Τσαγκέρας 1, Τσιγαρίδας, Θεοδωρόπουλος 8, Πέιτς 5, Τσάτσας, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 3, Αθανασιάδης 2, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 2, Φύκατας, Τζάτσκας, Τσάτσας 2, Μπιτέρνας 2
ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Αραμπατζής 4, Βλαστός 2, Σμίντ 2, Κεϊτά 2, Παναγιώτου 3, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς, Ντάβιες, Γκαρέν, Γκούντγιονσον, Τουρέ 7, Στούμπερ 4, Κουν 8, Ίβιτς 4, Σαλέμ 2
Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαϊδης, Παρατηρητής: Αγγελίδης, Κόκκινη: 36’ Σιγγιρίδης (τρία δίλεπτα), Δίλεπτα: 4-6, Πέναλτι: 3/6-2/3
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής
Σάββατο 27/9
- Διομήδης - ΠΑΟΚ 22-29
- Ζαφειράκης Νάουσας- ΑΕΚ 25-35
- ΔΑΪΣ 17:00 ΑΣΕ Δούκα - Δράμα
- Βριλησσίων 17:00 Βριλήσσια - Ολυμπιακός
- Κιλκίς 18:00 ΓΑΣ Κιλκίς- Αθηναϊκός
- Καματερού 18:00 Ιωνικός ΝΦ - Φέρωνας Βέροιας
H βαθμολογία
- 1.ΑΕΚ 4
- 2.Ολυμπιακός 2
- 3.Δράμα 2
- 4.Διομήδης 2
- 5.Αθηναϊκός 2
- 6.ΠΑΟΚ 2
- 7.ΑΣΕ Δούκα 1
- 8.Φέρωνας Βέροιας 1
- 9.Ζαφειράκης Νάουσας 0
- 10.ΓΑΣ Κιλκίς 0
- 11.Βριλήσσια 0
- 12.Ιωνικός ΝΦ 0