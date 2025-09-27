Άνετο «διπλό» επί του Ζαφειράκη και 2/2 για την ΑΕΚ

Με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ επικράτησε 35-25 του Ζαφειράκη στη Νάουσα και έκανε το 2/2 στη Handball Premier.

Η ομάδα του Ρουί Σίλβα δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος, με τον Ζαφειράκη να βρίσκει λύσεις και να ισοφαρίζει σε 9-9, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 14-12.

Στην επανάληψη, η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμούς, έπαιξε δυνατή άμυνα και με σερί 4-0 ξέφυγε στο σκορ (16-21), «καθαρίζοντας» το παιχνίδι.

Η διαφορά έφτασε μέχρι και τα 11 γκολ (23-34) πριν το τελικό 35-25, που επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της Ένωσης και τη διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τη 2η αγωνιστική.

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 3-5, 7-8, 9-9, 9-13, 12-14 (ημχ), 14-16, 16-20, 18-26, 20-29, 23-33, 25-35

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας, Τσαγκέρας 1, Τσιγαρίδας, Θεοδωρόπουλος 8, Πέιτς 5, Τσάτσας, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 3, Αθανασιάδης 2, Πινακούδης, Σιγγιρίδης 2, Φύκατας, Τζάτσκας, Τσάτσας 2, Μπιτέρνας 2

ΑΕΚ (Ρουί Σίλβα): Αραμπατζής 4, Βλαστός 2, Σμίντ 2, Κεϊτά 2, Παναγιώτου 3, Ζεντί, Τέπερ, Κουκουλάς, Ντάβιες, Γκαρέν, Γκούντγιονσον, Τουρέ 7, Στούμπερ 4, Κουν 8, Ίβιτς 4, Σαλέμ 2

Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαϊδης, Παρατηρητής: Αγγελίδης, Κόκκινη: 36’ Σιγγιρίδης (τρία δίλεπτα), Δίλεπτα: 4-6, Πέναλτι: 3/6-2/3

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής

Σάββατο 27/9

Διομήδης - ΠΑΟΚ 22-29

Ζαφειράκης Νάουσας- ΑΕΚ 25-35

ΔΑΪΣ 17:00 ΑΣΕ Δούκα - Δράμα

Βριλησσίων 17:00 Βριλήσσια - Ολυμπιακός

Κιλκίς 18:00 ΓΑΣ Κιλκίς- Αθηναϊκός

Καματερού 18:00 Ιωνικός ΝΦ - Φέρωνας Βέροιας

H βαθμολογία