Η πρεμιέρα της Handball Premier ξεκίνησε ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή να επικρατεί του ΠΑΟΚ με 37-25 στο κλειστό της Ηλιούπολης.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι πήρε από νωρίς προβάδισμα και κράτησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε, για να πάρει το πρώτο τρίποντο της σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σε εξαιρετική μέρα τον Κρέσιτς, που πέτυχε 6 τέρματα, τον Σάββα με 5 και τον Τζίμπουλα με 4. Για τον ΠΑΟΚ, κορυφαίοι σκόρερ ήταν οι Δομπρής και Φεράς, που σημείωσαν από 5 γκολ ο καθένας.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πιο δυνατά στο ντέρμπι της πρεμιέρας με τον ΠΑΟΚ, βρίσκοντας γρήγορα ρυθμό και προβάδισμα. Τα γκολ των Πασσιά και Τζίμπουλα έδωσαν το πρώτο προβάδισμα στους γηπεδούχους, με τον Φεράς να απαντά για τον ΠΑΟΚ. Ο Τζίμπουλας και ο Παπάζογλου ανέβασαν τη διαφορά, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 10-5 και να ελέγχει απόλυτα το ματς. Παρά τις προσπάθειες του Φεράς και του Παπαβασίλη που κράτησαν τον ΠΑΟΚ κοντά, οι γηπεδούχοι διατήρησαν προβάδισμα ασφαλείας και πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 16-14.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ανέβασε ακόμη περισσότερο τον ρυθμό του. Σάββας, Κανιέτε και Βίντα έφεραν τη διαφορά στο +4, ενώ τρία συνεχόμενα γκολ έκαναν το σκορ μη αναστρέψιμο. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει με τον Δομπρή από τα 7 μέτρα, όμως οι Κρέσιτς και Σούργκιελ «καθάρισαν» το παιχνίδι, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό τερμάτων.

Στα τελευταία λεπτά, ο «δικέφαλος του βορρά» μείωσε προσωρινά, αλλά ο Σούργκιελ ήταν εκείνος που έγραψε το τελικό 37-25, σφραγίζοντας την άνετη νίκη του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα.

Τα πεντάλεπτα: 0-0, 4-2, 6-4, 10-6, 12-10, 14-12, 16-14(ημ), 19-15, 24-16, 27-17, 30-19, 34-22,

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Τζίμπουλας 4, Βίντα 1, Ντιόγκο Βαλέριο, Πασσιάς 2, Σάββας 5, Παπάζογλου 2, Εσκαλόνα 3, Κρέσιτς 6, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Τσαναξίδης 1, Πέσο 2, Σούργκιελ 3, Μπάρος 1, Μιχαηλίδης 4.

ΠΑΟΚ (Μπάμπης Ανανιάδης): Μπάτζιος 1, Δομπρής 5, Ελευθεριάδης 1, Παπαβασίλης 3, Νικολαΐδης, Κατσούνης, Εσάμ 3, Φεράς 5, Τεμελκόσκι 1, Ιωάννου 2, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Τριανταφυλλίδης 2, Άρσιτς, Λαδάκης 2.

Το πανόραμα της 1ης αγωνιστικής της Handball Premier

Σάββατο 20/9

Κιλκίς – Διομήδης 28-30

Δράμα – ΕΣΝ Βριλησσίων 37-31

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή – ΠΑΟΚ 37-25

Φέρωνας – Δούκας

Κυριακή 21/9

ΟΑΚΑ 19:00, ΑΕΚ- Ιωνικός Bfon

Δευτέρα 22/9