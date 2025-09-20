Πρόωρη επιστροφή της Εθνικής Γυναικών από την Οχρίδα λόγω μαζικής αδιαθεσίας

Η συμμετοχή της Εθνικής Γυναικών Χάντμπολ στο τουρνουά της Οχρίδας είχε απρόσμενο τέλος, αφού η αποστολή γύρισε στην Ελλάδα πριν προλάβει να ολοκληρώσει τα παιχνίδια της.

Το πρωί της Παρασκευής (19/9), πέντε διεθνείς εμφάνισαν έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, με αποτέλεσμα η ομάδα να παραταχθεί με μόλις 13 παίκτριες στον αγώνα κόντρα στην Τυνησία.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, άλλα πέντε μέλη της ομάδας παρουσίασαν αντίστοιχα συμπτώματα, γεγονός που οδήγησε την ΟΧΕ στην απόφαση να διακόψει τη συμμετοχή στο τουρνουά και να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, ενημερώνοντας επισήμως τη μακεδονική ομοσπονδία.

Οι αθλήτριες που ασθένησαν έλαβαν ιατρική φροντίδα στο ξενοδοχείο, ενώ υπήρξε συνεχής επικοινωνία του ιατρού της ομάδας και προέδρου της Επιτροπής Εθνικών ομάδων, Κώστα Μαναβή, με τον τοπικό γιατρό.

Παρά την αναγκαστική διακοπή, η Εθνική πρόλαβε να σημειώσει μία νίκη κόντρα στην Αίγυπτο με 25-22 και μία ισοπαλία με την Τυνησία (26-26).