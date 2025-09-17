Στο διεθνές τουρνουά της Οχρίδας η Εθνική Γυναικών

Η Εθνική Γυναικών στο χάντμπολ ξεκίνησε την Τρίτη (16/9) επίσημα την προετοιμασία της στη Θεσσαλονίκη, ενόψει των προκριματικών του EURO 2026.

Σήμερα, Τετάρτη (17/9) η αποστολή ταξίδεψε στην Οχρίδα, όπου από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει σε διεθνές τουρνουά, αντιμετωπίζοντας τη Βόρεια Μακεδονία, την Αίγυπτο και την Τυνησία.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή μας στο τουρνουά της Οχρίδας, το οποίο θα αποτελέσει για εμάς, μία πολύτιμη αγωνιστική εμπειρία και μια σημαντική προετοιμασία για τους επίσημους αγώνες που ακολουθούν τον επόμενο μήνα. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε διάφορα αγωνιστικά πλάνα και να αξιολογήσουμε τις επιλογές μας καθώς και την αγωνιστική μας ετοιμότητα. Η δουλειά μας συνεχίζεται με σοβαρότητα και προσήλωση, καθώς τον Οκτώβριο ακολουθούν οι επίσημοι αγώνες για τα προκριματικά του EURO 2026, στα οποία έχουμε στόχο να προκριθούμε για πρώτη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης», σχολίασε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΧΕ ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Μενέλαος Δανήλος.

Η αποστολή αποτελείται από τις παρακάτω αθλήτριες: Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Κ. Κουκμίση, Ανδρίτσου (ΠΑΟΚ), Μ. Κεπεσίδου, Τσάκαλου, Φράγκου, Γιαννοπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά (ΑΕΚ), Κούρτη, Πατρώνη (ΓΑΣ Καματερού), Μ. Κουκμίση (ΑΕΣΧ Πυλαίας), Ζυγούρα (Μπούρσα- Τουρκία)

Το πρόγραμμα της Εθνικής στο διεθνές τουρνουά της Οχρίδας