Σήκωσε ξανά το Super Cup ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή!

Οι Πειραιώτες είχαν ένα εκρηκτικό ξεκίνημα στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο και ουσιαστικά αυτό ήταν που έκανε και τη διαφορά. Η Ένωση, βρέθηκε να κυνηγά στην επανάληψη, όμως ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή μπόρεσε να διατηρηθεί μπροστά στο σκορ και έφτασε δίκαια στην τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση του Super Cup έχοντας ως ήρωα τον τερματοφύλακα του Ντίογκο Βαλέριο ο οποίος αναδείχτηκε MVP του τελικού με την επέμβαση στο τέλος με την οποία χάρισε επί της ουσίας την κούπα στην ομάδα του.
Πιο δυνατά μπήκε ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή στον τελικό και στο πρώτο πεντάλεπτο πήρε διαφορά τριών πόντων ενώ άνοιξε τη διαφορά στο 5-1 στα οκτώ λεπτά. Οι ερυθρόλευκοι είχαν καλύτερες αποφάσεις και βρίσκοταν σταθερά μπροστά στο σκορ, με την ΑΕΚ να μαζεύει τη διαφορά και να μειώνει σε 9-8 στο 20λεπτο, βελτιώνοντας την αμυντική της λειτουργία και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση. Η Ένωση ισοφάρισε σε 9-9 στο 22’ και στο 25’ πήρε κεφάλι στο σκορ για πρώτη φορά με τον Κειτά. Το σκορ του ημιχρόνου ήταν 11-12 υπέρ του Δικεφάλου.
Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου βρήκε δυο γρήγορα γκολ και πέρασε μπροστά ενώ γενικότερα είχε πιο καθαρό μυαλό με αποτέλεσμα να προηγηθεί με συν 4 γκολ στο 40’. Η ΑΕΚ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και μείωσε σε 21-18 με τον Τουρέ δέκα λεπτά πριν το τέλος ενώ κατέβασε τη διαφορά στο γκολ. Στο τελευταίο πεντάλεπτο ο τελικός εξελίχθηκε σε θρίλερ με τον Σλίσκοβιτς του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή να πετυχαίνει δυο συνεχόμενα γκολ κάνοντας το 23-21 Ο Τουρέ μείωσε 23-22 για την Ένωση αλλά ο Τζίμπουλας με ωραιο τελείωμα πήγε ξανά στο συν δυο και ουσιαστικά σφράγισε τη νίκη των Πειραιωτών (τελικό σκορ 24-23) και την κατάκτηση του Super Cup που βάφτηκε για τέταρτη σερί σεζόν ερυθρόλευκη. MVP του τελικού αναδείχτηκε ο γκολκίπερ του ΟΣΦΠ Ντίογκο Βαλέριο καθώς με την επέμβαση στο τέλος, σε νεκρό χρόνο αφού η ΑΕΚ θα ισοφάριζε, χάρισε επί της ουσίας την κούπα στην ομάδα του!
Πεντάλεπτα: 3-1, 6-2, 8-3, 9-7, 10-11, 11-12 (ημχ.) 14-13, 17-14, 19-15, 21-18, 22-20, 24-23
Ολυμπιακός: Πιρές, Σκαραμέλι 4, Κρέτσιτς, Βίντα, Τζιμπούλας 5, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 1, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 2, Τσαναξίδης 1, ΠέσομΣουργκιέλ 3, Πασσιάς 1, Μιχαηλίδης, Σάββας 5
ΑΕΚ: Αραμπατζής 1, Ντουάρτε 1, Βλαστός 2, Σμιντ 2, Κεϊτά 2, Παναγιώτου 1, Ζεντί, Τέπερ, Κουκούλας, Φερνάντες, Γκούντιονσον, Τουρέ 2, Στούρερ, Κουν 3, Ίβιτς 2, Σάλεμ 3, Ντέιβις 1