Κλήρωση: Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή - ΑΕΚ μόνο στον τελικό

Αναλυτικά, η κλήρωση στο Κύπελλο Ελλάδας και ο δρόμος προς τον μεγάλο τελικό:
1ος γύρος (Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025)
HC Σαλαμίνα - Πανελλήνιος ΓΣ
Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων - ΓΣ Παπασιδέρης Κορωπίου
Φοίβος Συκεών - ΧΑΝΘ
Αμύντας Αμυνταίου - Αλέξανδρος Αξιούπολης
Αερωπός Έδεσσας - Ηρακλής Θεσσαλονίκης
Άνευ αγώνα: Ασπίδα Αγ. Αναργύρων, Άρης Νικαίας, ΑΕΣΧ Πυλαίας
2ος γύρος (26 Νοεμβρίου 2025)
Λεωνίδας/Κορωπί - Σαλαμίνα/Πανελλήνιος
Ασπίδα Αγ. Αναργύρων - Άρης Νικαίας
Φοίβος/ΧΑΝΘ - Αμύντας Αμυνταίου/Αλέξανδρος Αξιούπολης
ΑΕΣΧ Πυλαίας- Αερωπός Έδεσσας/Ηρακλής Θεσσαλονίκης
Φάση των «16» (13-14 Δεκεμβρίου 2025)
Ζαφειράκης Νάουσας - Ιωνικός Bfon
Λεωνίδας/Κορωπί/Σαλαμίνα/Πανελλήνιος - Bianco Monte Δράμα
Αθηναϊκός Lamway Group - ΓΑΣ Κιλκίς
Ασπίδα Αγ. Αναργύρων/Άρης Νικαίας - ΠΑΟΚ
Πυλαία/Αερωπός/Ηρακλής - Φοίβος/ΧΑΝΘ/Αμύντας/Αλέξανδρος Αξιούπολης
ΕΣΝ Βριλησσίων - Διομήδης Άργους
ΑΣΕ Δούκα - Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή
ΑΕΚ- Φέρωνας Βέροιας
Προημιτελικά (20 Δεκεμβρίου 2025)
Ζαφειράκης Νάουσας/Ιωνικός Bfon - Λεωνίδας/Κορωπί/Σαλαμίνα/Πανελλήνιος/Bianco Monte Δράμα
ΑΕΚ/Φέρωνας - Ασπίδα/Άρης Νικαίας/ΠΑΟΚ
ΑΣΕ Δούκα/Ολυμπιακός - ΕΣΝ Βριλησσίων/Διομήδης Άργους
Πυλαία/Αερωπός/Ηρακλής/Φοίβος/ΧΑΝΘ/Αμύντας/Αλέξανδρος Αξιούπολης - Αθηναϊκός Lamway Group/ ΓΑΣ Κιλκίς
Final Four (30 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2026)
1ος ημιτελικός:
Πυλαία/Αερωπός/Ηρακλής/Φοίβος/ΧΑΝΘ/Αμύντας/Αξιούπολη/Αθηναϊκός/Κιλκίς VS Δούκας/Ολυμπιακός/Βριλήσσια/Διομήδης
2ος ημιτελικός:
ΑΕΚ/Φέρωνας/Ασπίδα/Άρης/ΠΑΟΚ VS Ζαφειράκης/Ιωνικός/Λεωνίδας/Κορωπί/Σαλαμίνα/Πανελλήνιος/Δράμα