Κλήρωση: Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή - ΑΕΚ μόνο στον τελικό

Την ημέρα (15/9) που κρίνεται το Σούπερ Καπ Ελλάδας στο Καματερό, ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και τους «κιτρινόμαυρους», η ΟΧΕ κοινοποίησε το πρόγραμμα στο Κύπελλο Ανδρών του Χάντμπολ.

Αναλυτικά, η κλήρωση στο Κύπελλο Ελλάδας και ο δρόμος προς τον μεγάλο τελικό: 1ος γύρος (Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025)

HC Σαλαμίνα - Πανελλήνιος ΓΣ

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων - ΓΣ Παπασιδέρης Κορωπίου

Φοίβος Συκεών - ΧΑΝΘ

Αμύντας Αμυνταίου - Αλέξανδρος Αξιούπολης

Αερωπός Έδεσσας - Ηρακλής Θεσσαλονίκης

Άνευ αγώνα: Ασπίδα Αγ. Αναργύρων, Άρης Νικαίας, ΑΕΣΧ Πυλαίας 2ος γύρος (26 Νοεμβρίου 2025)

Λεωνίδας/Κορωπί - Σαλαμίνα/Πανελλήνιος

Ασπίδα Αγ. Αναργύρων - Άρης Νικαίας

Φοίβος/ΧΑΝΘ - Αμύντας Αμυνταίου/Αλέξανδρος Αξιούπολης

ΑΕΣΧ Πυλαίας- Αερωπός Έδεσσας/Ηρακλής Θεσσαλονίκης Φάση των «16» (13-14 Δεκεμβρίου 2025)

Ζαφειράκης Νάουσας - Ιωνικός Bfon

Λεωνίδας/Κορωπί/Σαλαμίνα/Πανελλήνιος - Bianco Monte Δράμα

Αθηναϊκός Lamway Group - ΓΑΣ Κιλκίς

Ασπίδα Αγ. Αναργύρων/Άρης Νικαίας - ΠΑΟΚ

Πυλαία/Αερωπός/Ηρακλής - Φοίβος/ΧΑΝΘ/Αμύντας/Αλέξανδρος Αξιούπολης

ΕΣΝ Βριλησσίων - Διομήδης Άργους

ΑΣΕ Δούκα - Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

ΑΕΚ- Φέρωνας Βέροιας Προημιτελικά (20 Δεκεμβρίου 2025)

Ζαφειράκης Νάουσας/Ιωνικός Bfon - Λεωνίδας/Κορωπί/Σαλαμίνα/Πανελλήνιος/Bianco Monte Δράμα

ΑΕΚ/Φέρωνας - Ασπίδα/Άρης Νικαίας/ΠΑΟΚ

ΑΣΕ Δούκα/Ολυμπιακός - ΕΣΝ Βριλησσίων/Διομήδης Άργους

Πυλαία/Αερωπός/Ηρακλής/Φοίβος/ΧΑΝΘ/Αμύντας/Αλέξανδρος Αξιούπολης - Αθηναϊκός Lamway Group/ ΓΑΣ Κιλκίς Final Four (30 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2026)

1ος ημιτελικός:

Πυλαία/Αερωπός/Ηρακλής/Φοίβος/ΧΑΝΘ/Αμύντας/Αξιούπολη/Αθηναϊκός/Κιλκίς VS Δούκας/Ολυμπιακός/Βριλήσσια/Διομήδης 2ος ημιτελικός:

ΑΕΚ/Φέρωνας/Ασπίδα/Άρης/ΠΑΟΚ VS Ζαφειράκης/Ιωνικός/Λεωνίδας/Κορωπί/Σαλαμίνα/Πανελλήνιος/Δράμα