Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΑΕΚ για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς - Πού θα δείτε τον μεγάλο τελικό

Ο πρώτος μεγάλος αγώνας της νέας σεζόν στο ελληνικό χάντμπολ είναι προ των πυλών.

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και ΑΕΚ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον τελικό του Σούπερ Καπ, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Η «μάχη» πρωταθλητή και Κυπελλούχου θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από τη δημόσια τηλεόραση, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Οι τελικοί του Σούπερ Καπ Ανδρών: