Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΑΕΚ για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς - Πού θα δείτε τον μεγάλο τελικό

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και ΑΕΚ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον τελικό του Σούπερ Καπ, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Η «μάχη» πρωταθλητή και Κυπελλούχου θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από τη δημόσια τηλεόραση, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.
Οι τελικοί του Σούπερ Καπ Ανδρών:
- 1999 (ΚΓ Πανελληνίου) Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκα 26-20
- 2022 (ΚΓ Ηλιούπολης) Ολυμπιακός ΣΦΠ- ΑΕΣΧ Πυλαίας 30-24
- 2023 (Δαϊς) ΑΕΚ- Ολυμπιακός ΣΦΠ 25-26
- 2024 (ΚΓ Ηλιούπολης) Ολυμπιακός ΣΦΠ- ΠΑΟΚ 32-25