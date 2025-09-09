MENU
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΑΕΚ για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς - Πού θα δείτε τον μεγάλο τελικό

Χάντμπολ
Ο πρώτος μεγάλος αγώνας της νέας σεζόν στο ελληνικό χάντμπολ είναι προ των πυλών.

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και ΑΕΚ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον τελικό του Σούπερ Καπ, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Η «μάχη» πρωταθλητή και Κυπελλούχου θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από τη δημόσια τηλεόραση, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Οι τελικοί του Σούπερ Καπ Ανδρών:

  • 1999 (ΚΓ Πανελληνίου) Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκα 26-20
  • 2022 (ΚΓ Ηλιούπολης) Ολυμπιακός ΣΦΠ- ΑΕΣΧ Πυλαίας 30-24
  • 2023 (Δαϊς) ΑΕΚ- Ολυμπιακός ΣΦΠ 25-26
  • 2024 (ΚΓ Ηλιούπολης) Ολυμπιακός ΣΦΠ- ΠΑΟΚ 32-25
