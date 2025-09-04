Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αλικάκος

Θλίψη στην αθλητική οικογένεια προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Αλικάκου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε από διάφορα πόστα τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο εκλιπών υπήρξε από τους πρωτεργάτες του χάντμπολ στην Ελλάδα και επί 21 χρόνια (1976-1997) ήταν μέλος του προεδρείου της ΟΧΕ, ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου (2017-2021) και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1993 έως το 2001 και από το 2013 ως το 2025. Στην ΕΟΕ εκτέλεσε χρέη αναπληρωτή γενικού γραμματέα και μέλους της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, ενώ επίσης υπήρξε πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (2017-2025) και μέλος του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ.

Ο Γιώργος Αλικάκος γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν διπλωματούχος ηλεκτρολόγος-μηχανικός. Έπαιξε ποδόσφαιρο στον Άφοβο Αιγάλεω και στον Πανηλειακό, ενώ ήταν παντρεμένος με την Λίλια Αλικάκου, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον δημοσιογράφο Ιωάννη Αλικάκο.

«Με βαθιά θλίψη η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποχαιρετά τον Γιώργο Αλικάκο, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση και ήθος την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον ελληνικό αθλητισμό επί πάρα πολλά χρόνια. Η παρουσία του υπήρξε καθοριστική για την προώθηση των αξιών του Ολυμπισμού και για τη στήριξη των Ελλήνων αθλητών, στους οποίους στάθηκε πάντα με αγάπη, σεβασμό και πίστη στις δυνατότητές τους. Η συνέπεια, η εργατικότητα και το ανιδιοτελές του πνεύμα άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ολυμπιακή και αθλητική οικογένεια. Πρωτεργάτης της παρουσίας και της ανάπτυξης του χάντμπολ στην Ελλάδα, θα μείνει στη μνήμη όλων μας ως υπόδειγμα ήθους και προσφοράς. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, όμως η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να εμπνέει όσους εργάζονται για το καλό του αθλητισμού και της πατρίδας. Ο πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος και ο γενικός γραμματέας Στέφανος Χανδακάς, εκφράζοντας σύσσωμη την Ολομέλεια της ΕΟΕ, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρει μεταξύ άλλων η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Από την πλευρά της, και η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Αλικάκου, στην οποία αναφέρει:

«Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανακοινώνει με θλίψη το θάνατο του επί σειρά ετών Προέδρου της Γιώργου Αλικάκου.

Ο Γιώργος Αλικάκος ήταν εκ των πρωτεργατών του αθλήματος στην Ελλάδα και το 1976 μαζί με τους Δήμο Μαγκλάρα και Μιλτιάδη Μπουφίδη έκαναν την αίτηση στον ΣΕΓΑΣ για την ίδρυση του πρώτου τμήματος χάντμπολ για λογαριασμό του Άφοβου Αθηνών, ενώ στη συνέχεια ήταν και μέλη της πρώτης διοικούσας επιτροπής του αθλήματος.

Ήταν ο αρχηγός αποστολής της πρώτης Εθνικής Ανδρών που πήρε μέρος στη Βαλκανιάδα του Λόβετς το 1979 και δεύτερος πρόεδρος της ΟΧΕ μετά τον Μιλτιάδη Μπουφίδη.

Από το 1976 έως το 1997 διατέλεσε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της ΟΧΕ, τα περισσότερα εξ' αυτών Πρόεδρος με μικρά διαλλείματα στα οποία ανέλαβαν οι Κωστής Γραμματικόπουλος και Γιώργος Χαλκίδης.

Υπήρχε επί σειρά ετών μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (1993-2001, 2013-2024) και Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝΟΑ) την περίοδο 2017-2024, μέλος του ΔΣ του ΟΑΚΑ επί 20 χρόνια, ενώ μετά την ενασχόληση του με το χάντμπολ διατέλεσε και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου.

Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ Στέλιος Αγγελούδης, τα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της ΟΧΕ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και ιδιαιτέρως στο γιο του Γιάννη Αλικάκο, αθλητή χάντμπολ».