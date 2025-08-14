Πρώτο «τεστ» για τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή απέναντι στον Δούκα

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή έδωσε την Πέμπτη (14/8) το πρώτο του φιλικό για τη νέα σεζόν απέναντι στον Δούκα, στο «Δαΐς».

Το σκορ δεν κρατήθηκε, αλλά το παιχνίδι είχε χαρακτήρα «ζεστάματος» για την ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι, που δοκίμασε σχήματα και πρόσωπα.

Στο ντεμπούτο του, ο Γκρέγκα Κρέτσιτς βρήκε δίχτυα οκτώ φορές, σε ένα ματς που περισσότερο έμοιαζε με δυνατή προπόνηση παρά με αγώνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την «επίσημη πρώτη» τους στις 31 Ιουλίου στο ΣΕΦ, ενώ ο Δούκας μπήκε στο γήπεδο για πρώτη φορά στις 6 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνέχεια με φιλικά στη Βέροια από 18 έως 21 Αυγούστου απέναντι σε Φέρωνα και Δράμα, ενώ η πρώτη επίσημη υποχρέωση για τους Πειραιώτες είναι στις 13 Σεπτεμβρίου, στον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ.