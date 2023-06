Τραγωδία στον τελικό του Champions League ανδρών: Δημοσιογράφος ξεψύχησε στο γήπεδο

Με ένα τραγικό συμβάν σημαδεύτηκε ο τελικός του Champions League στο χάντμπολ ανάμεσα σε Μαγδεμβούργο και Κίελτσε, καθώς ο Πολωνός δημοσιογράφος Πάβελ Κότβιτσα έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πολωνός φαίνεται να κατέρρευσε στις κερκίδες όπου βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι και παρά τις πρώτες βοήθειες που του δόθηκαν, κατέληξε.

Το συμβάν αυτό προκάλεσε αναστάτωση στην Laxness-Arena, με τους διοργανωτές να διακόπτουν το ματς και να καλύπτουν το χώρο της ανάνηψης με κουρτίνες.

Σημειώνεται πως, κατά τη διάρκεια που ο Πολωνός δημοσιογράφος δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, ο προπονητής του Μαγδεμβούργου πρότεινε να τελειώσει η αναμέτρηση παρά το γεγονός ότι η ομάδα του βρισκόταν πίσω στο σκορ με 22-21.

Μάλιστα, αυτό που φαίνεται να είπε στον προπονητή της Κίελτσε είναι: «Ας τελειώσει το ματς. Δεχόμαστε το αποτέλεσμα και είστε νικητές. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από τον αθλητισμό.

Η πρόταση δεν έγινε δεκτή, με τον τελικό να λήγει στην παράταση με σκορ 30-29 (26-26 κ.δ) και το Μαγδεμβούργο να κατακτά το Champions League.

Musimy sprecyzować to, co stało się wczoraj. Niedługo po tym, gdy przytomność na trybunach stracił dziennikarz Paweł Kotwica, trener Bennet Wiegert podszedł do Talanta Dujshebaeva i faktycznie zaproponował zakończenie meczu z wynikiem jaki w tym momencie widniał na tablicy. Tytuł… pic.twitter.com/ATQPg4v3Kb