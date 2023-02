Σοκ στην Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός της εθνικής χάντμπολ κι ο 5χρονος γιος του

Η ομοσπονδία χάντμπολ της Τουρκίας, γνωστοποίησε ότι ανάμεσα στα θύματα είναι κι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, Τζεμάλ Κιουτάχια.

Cemal Kutahya, fost handbalist la Suceava, mort in cutremurul din Turcia

Ο 32χρονος παίκτης βρέθηκε νεκρός στα ερείπια του σπιτιού του, μαζί με τον πεντάχρονο γιο του, Τσινάρ, ενώ όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, αγνοούνται η έγκυος σύζυγος του κι η πεθερά του.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης, μέσω ανακοίνωσής της: «εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του Κιουτάχια, καθώς και στα σκληρά πληγέντα έθνη της Τουρκίας και της Συρίας μετά από αυτή την τεράστια και άνευ προηγουμένου τραγωδία».

Ο Τζεμάλ Κιουτάχια φορούσε τη φανέλα της Χατάι Μπουγιουκσεχίρ Μπελεντίγεσπορ, κορυφαία ομάδα του τουρκικού πρωταθλήματος με 14 νίκες σε 15 αγώνες. Επίσης, έπαιξε επίσης για την B.B. Άνκαρασπορ, την Μπεϊκόζ Μπελεντίγεσι και τη ρουμανική Σουτσεάβα, ενώ έκανε καριέρα και στο μπιτς χάντμπολ, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Euro 2021.

It is with great sadness that we learned of the death of Türkiye men's team captain Cemal Kütahya and his five-year-old son Çınar, who were buried in rubble due to the devastating earthquakes that hit Türkiye and Syria on Monday. Kütahya was a key part of the indoor national team pic.twitter.com/4pz1vlyAdC