Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ιστορικό χρυσό μετάλλιο για την Εθνική Ελλάδος

Χρυσό μετάλλιο, μετά από 20 χρόνια, κατέκτησε το ελληνικό ανσάμπλ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής.

Η ελληνική ομάδα με τις Ελπίδα Εγγλέζου, Καλομοίρα Καρόκη, Κορίνα Λυκάκη, Κατερίνα Παγουλάτου, Μαριέτα Τοπολλάι θριάμβευσε στη Σοφία κατακτώντας ένα ιστορικό χρυσό μετάλλιο για τη «γαλανόλευκη».

Το σύνολο της Μαρίνα Φατεέβα με μουσική υπόκρουση μία μίξη κομματιών του βιολιστή Ίλια Κάλερ (“No.24 In a minor / The best of Paganini”) και το “They don’t care about us” του Μάικλ Τζάκσον, κατάφεραν ένα τεράστιο επίτευγμα και ανέβηκαν στην πρώτη θέση του βάθρου με 24.100 βαθμούς.

Την «γαλανόλευκη» ακολούθησαν στο βάθρο, η οικοδέσποινα Βουλγαρία με 23.800 βαθμούς και η Ιαπωνία με 23.550 βαθμούς.