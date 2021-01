Έκλεισε τα 100 η μεγαλύτερη εν ζωή Ολυμπιονίκης!

Έναν αιώνα ζωής συμπλήρωσε η Άγκνες Κέλετι, η μεγαλύτερη εν ζωή Ολυμπιονίκης.

Η Ολυμπιονίκης της γυμναστικής που εκπροσώπησε την Ουγγαρία γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1921 στην Βουδαπέστη. Η Άγκνες Κέλετι κατέκτησε 10 Ολυμπιακά μετάλλια, τα πέντε εκ των οποίων χρυσά στις διοργανώσεις του 1952 στο Ελσίνκι και του 1956 στην Μελβούρνη.

Επιβίωσε του Ολοκαυτώματος χρησιμοποιώντας τα χαρτιά μίας χριστιανής, ενώ βρήκε δουλειά ως υπηρέτρια σε ένα μικρό χωριό. Ο πατέρας της, ήταν ένας από τους εκατομμύρια Εβραίους που έχασαν τη ζωής τους από τη θηριωδία των ναζί στο Άουσβιτς.

Η Κέλετι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Ελσίνκι στις ασκήσεις εδάφους. Ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στους ασύμμετρους ζυγούς, στη δοκό ισορροπίας, στις ασκήσεις εδάφους και στο σύνθετο ομαδικό (με ομάδες ανδρών και γυναικών) στους Ολυμπιακούς αγώνες της Μελβούρνης.

Κατέκτησε ακόμη το ασημένιο μετάλλιο στο σύνθετο ομαδικό στους Ολυμπιακούς του Ελσίνκι αλλά και το σύνθετο ατομικό και το ομαδικό στους Ολυμπιακούς της Μελβούρνης. Έχει ακόμη στη συλλογή της το χάλκινο μετάλλιο στους ασύμμετρους ζυγούς και το ομαδικό ανδρών και γυναικών στους Ολυμπιακούς το 1952.

Έχει εισαχθεί στο εβραϊκό hall of fame το 1981, στο ουγγρικό το 1991. Είναι ακόμη μέλος στο παγκόσμιο γυναικείο αθλητικό hall of fame από το 2001 ενώ το 2002 εισήχθη στο hall of fame της παγκόαμιας γυμναστικής ομοσπονδίας.