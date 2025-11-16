Τηλεφωνικές απάτες: Πρώην αθλήτρια της ενόργανης ανάμεσα στους συλληφθέντες - Ο ρόλος του αδερφού της!

Πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις, βρίσκεται ανάμεσα στους 37 συλληφθέντες για την συμμετοχή στο κύκλωμα που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΕΡΤ, η πρώην αθλήτρια είχε υποστηρικτικό ρόλο στο ξέπλυμα χρήματος από μέλη της οργάνωσης, αφού ο αδερφός της ήταν ένα από τα ηγετικά στελέχη έχοντας τον ρόλο του εισπράκτορα.

Η 37χρονη, με μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, φέρεται να γνώριζε για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς ο αδελφός της ήταν από τα βασικά μέλη.

Ο αδερφός της αθλήτριας έπαιρνε από τα θύματα χρήματα και τιμαλφή, προσποιούμενος τον λογιστή και σε βάρος του αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, υπάρχουν καταγεγραμμένες συνομιλίες της 37χρονης αθλήτριας με τον αδερφό της και άλλα άτομα, που αφορούν μεταφορές ποσών σε τραπεζικές κάρτες της.

Η 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, με διεθνείς διακρίσεις, είναι κρατούμενη και αναμένεται να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις περιπτώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί, σε τουλάχιστον πέντε από αυτές τα ποσά που κατάφεραν να αρπάξουν από τα θύματα είναι πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ.

Ο τρόπος δράσης

Στο πλαίσιο της έρευνας, καταδείχθηκε η μεθοδολογία (modus operandi) που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση είχε το αρχηγείο-τηλεφωνικό κέντρο, στο Ζευγολατιό Κορινθίας, που λόγω της γεωγραφικής του θέσης προσφερόταν για τη διαφυγή των δραστών, καθώς και την απόκρυψη των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών ή τιμαλφών.

Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελούνταν από έναν τουλάχιστον βοηθό διευθύνοντος και ένα μικρό αριθμό έμπιστων μελών, οι οποίοι μιλούσαν άπταιστα την ελληνική γλώσσα, κατείχαν τεχνική κατάρτιση στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και άριστη γνώση λειτουργίας της ηλεκτρονικής τραπεζικής, ενώ τα τηλεφωνικά κέντρα βρίσκονταν κατά κανόνα στο Ζευγολατιό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου (Βραχάτι, ‘Ασσος, Εξαμίλια κλπ).

Επιπλέον, είχαν συστήσει επιχειρησιακά κέντρα σε Αγία Βαρβάρα, Αχαρνές-Φυλή (Άνω Λιόσια και Ζεφύρι), προκειμένου να μην εντοπίζονται τα αρχηγικά μέλη αλλά και για να μη συσχετιστούν τα επιχειρησιακά κέντρα με το «Αρχηγείο-τηλεφωνικό κέντρο».

Μάλιστα, εκμεταλλευόμενοι τις φιλικές και συγγενικές σχέσεις με άτομα στην επαρχία, τους ανέθεταν έναντι αμοιβής να μεταβαίνουν σε όλη την επικράτεια, δρώντας ως εισπράκτορες για λογαριασμό της οργάνωσης, γεγονός που οδηγούσε στον μη εντοπισμό των αρχηγικών μελών.

Χαρακτηριστικό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης ήταν το εύρος, η οργανωτικότητα και η προσαρμοστικότητα που είχαν αναπτύξει, έχοντας αποκτήσει εξειδίκευση σε τεχνικά θέματα και άλλες λεπτομέρειες που χρησιμοποιούσαν για να εξαπατήσουν τα θύματά τους.

Ενδεικτικό είναι ότι καθημερινά πραγματοποιούνταν κλήσεις από 40 τηλεφωνητές προς εξαπάτηση των υποψήφιων θυμάτων, ενώ η οργάνωση διέθετε τουλάχιστον 150 επιχειρησιακά κινητά τηλέφωνα (για τηλεφωνικές κλήσεις, μεταφορές χρημάτων, επικοινωνία μεταξύ τους κατά τη διάρκεια των παράνομων πράξεων), τα οποία απενεργοποιούσαν και προέβαιναν στην αγορά νέων, προκειμένου να μη γίνονται αντιληπτοί από τις Αρχές.

Ως προς την μεθοδολογία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διαφορετικό τρόπο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά την κίνηση της αγοράς και τις εξελίξεις όσον αφορά επιδοτήσεις, επιδόματα και κυβερνητικές εξαγγελίες.