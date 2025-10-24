Εκτός βάθρου ο Πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έμεινε εκτός βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στην Τζακάρτα.

Ο Ελληνας γυμαστής συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς περιορίστηκε στην 5η θέση μεταξύ 8 αθλητών, με τον Αμερικανό Ντόνελ Γουίτενμπουργκ να κάνει την έκπληξη και να φτάνει στο πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει στο παλμαρέ του δύο χάλκινα σε ομαδικό και άλμα, το 2014 και 2015, αντίστοιχα.

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Τούρκος Αζίλ Αντέμ με 14.566 β., ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήγε στον Λαν Σινγιου από την Κίνα με 14.500 b.

Θυμίζουμε ότι ο Πετρούνιας μετρά τρία χρυσά στη διοργάνωση το 2015 στη Γλασκώβη, 2017 στον Μόντρεαλ, 2028 στην Ντόχα και ένα ασημένιο το 2023 στην Αμβέρσα.Αναλυτικά η οκτάδα του τελικού: