Λευτέρης Πετρούνιας: Επιστροφή στον τελικό των κρίκων για 7η φορά στην καριέρα του!

Ο Λευτέρης Πετρούνιας βρίσκεται για έβδομη φορά στην τεράστια καριέρα του στον τελικό των κρίκων σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου την Παρασκευή (24/10, 13:12) θα διεκδικήσει το πέμπτο του μετάλλιο στη διοργάνωση.

Στον προκριματικό γύρο ο Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς, πραγματοποιώντας ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Παρότι σημειώθηκε μια μικρή αστάθεια πριν από την έξοδο, που τον ανάγκασε σε ένα μεγαλύτερο βήμα στην προσγείωση, η συνολική του εικόνα ήταν εξαιρετική και του χάρισε την πέμπτη θέση στην κατάταξη και το εισιτήριο για τον τελικό.

Η οκτάδα των φιναλίστ είναι η εξής:

Σίνγκγιου Λαν (Κίνα) – 14.766 (δυσκολία 5.900)

Ντόνελ Γουίτενμπεργκ (ΗΠΑ) – 14.700 (6.000)

Μπόχεγκ Ζανγκ (Κίνα) – 14.600 (5.500)

Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) – 14.466 (5.700)

Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366 (5.700)

Χάρι Χέπγουορθ (Μεγ. Βρετανία) – 14.366 (5.800)

Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) – 14.333 (5.800)

Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) – 14.333 (5.700)

Για τον Έλληνα πρωταθλητή, αυτός ο τελικός σηματοδοτεί και τη δέκατη συνολικά συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Από το 2009, όταν πρωτοεμφανίστηκε στο Λονδίνο, μέχρι και σήμερα, ο 34χρονος έχει καταφέρει να διατηρηθεί στην κορυφή του αγωνίσματος για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η συλλογή του περιλαμβάνει τρία παγκόσμια χρυσά (2015, 2017, 2018), ένα αργυρό (2023), οκτώ ευρωπαϊκά χρυσά, καθώς και τρία Ολυμπιακά μετάλλια (χρυσό στο Ρίο 2016, χάλκινα σε Τόκιο 2021 και Παρίσι 2024).

Ο τελικός της Τζακάρτα αναμένεται συναρπαστικός, καθώς ο Πετρούνιας θα βρει απέναντί του σπουδαίους αθλητές όπως ο Λαν Σίνγκγιου και ο Τσανγκ Μπόχεγκ από την Κίνα, ο Τούρκος Αντέμ Ασίλ -συμπρωταγωνιστής του και στο ευρωπαϊκό του Μαΐου-, καθώς και οι έμπειροι Χάρι Χέπγουορθ (Βρετανία), Γκλεν Κουίλ (Βέλγιο), Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ (Γαλλία), Ντόνελ Γουίτενμπεργκ (ΗΠΑ) και Κάιο Σούζα (Βραζιλία).

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα εκτελέσει το πρόγραμμά του πέμπτος στη σειρά, γνωρίζοντας ήδη τις επιδόσεις των βασικών του αντιπάλων.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στα κοινωνικά δίκτυα: «Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά! Παρασκευή λοιπόν δυνατά με ψυχή!».

