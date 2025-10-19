Εξαιρετικός ο Πετρούνιας, περιμένει τα επίσημα αποτελέσματα για να σφραγίσει το «εισιτήριο» του τελικού

Ο Λευτέρης Πετρούνιας βρίσκεται ένα βήμα πριν από ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς διεκδικεί την πρόκρισή του στον τελικό των κρίκων και ένα νέο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Στην 9η του παρουσία στη διοργάνωση –16 χρόνια μετά την παρθενική του συμμετοχή το 2009– ο 34χρονος «άρχοντας των κρίκων» απέδειξε πως παραμένει σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Με ένα απαιτητικό πρόγραμμα, βαθμού δυσκολίας 5.700, και εκτέλεση που βαθμολογήθηκε με 8.666, συγκέντρωσε συνολικά 14.366 βαθμούς, δείχνοντας ικανός να βρεθεί ξανά ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου.

Παρά το μικρό λάθος στην έξοδο –ένα επιπλέον βήμα που του στοίχισε κάποιους βαθμούς– ο Πετρούνιας ολοκλήρωσε με σιγουριά την προσπάθειά του και πλέον αναμένει την ολοκλήρωση του προκριματικού γύρου. Εκεί θα φανεί αν θα κατακτήσει μια θέση στους οκτώ φιναλίστ που θα ανανεώσουν το ραντεβού τους για τον μεγάλο τελικό της Τετάρτης, 22 Οκτωβρίου.