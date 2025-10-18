Πετρούνιας: «Ξέρω ότι αυτό το ταξίδι τελειώνει, οπότε απολαμβάνω κάθε στιγμή»

Από την Τζακάρτα της Ινδονησίας, όπου βρίσκεται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ο Λευτέρης Πετρούνιας μίλησε ανοιχτά για τη ζωή του, την αγάπη του για τη γυμναστική και την οικογένειά του, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή δύναμης και έμπνευσής του.

Ο 34χρονος Ολυμπιονίκης τόνισε πως η γυμναστική αποτελεί για εκείνον τρόπο ζωής: «Τώρα καταλαβαίνω πόσα σου δίνει η γυμναστική, πώς σε διαμορφώνει ως άνθρωπο, ως αθλητή και ως προσωπικότητα. Αγαπώ όλα όσα μου έχει χαρίσει».

Παρά την κούραση της χρονιάς, δεν σκέφτηκε στιγμή να σταματήσει τις προπονήσεις του το καλοκαίρι: «Επέστρεψα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά το Παρίσι. Ξεκίνησα προπόνηση μέσα στις διακοπές, απλώς επειδή μου αρέσει. Όταν δεν πονάω, αγαπώ πραγματικά αυτό που κάνω και το απολαμβάνω. Είμαι ερωτευμένος με τη γυμναστική, με το άθλημα και με το πώς με κάνει να νιώθω και ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος για μένα — είμαι 34, οπότε, όχι, δεν υπάρχουν διαλείμματα».

Όπως παραδέχθηκε, η οικογένειά του είναι αυτό που του δίνει ώθηση να συνεχίζει: «Το κίνητρό μου είναι μπροστά μου», είπε δείχνοντας το κινητό του. «Είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ο δρόμος οδηγεί στο Λος Άντζελες και θέλω αυτή τη φορά να κλείσω την πορεία μου με ένα φινάλε ακόμα πιο δυνατό από το Παρίσι. Η μεγάλη κόρη μου κάνει προπόνηση σαν επαγγελματίας και είχε ήδη συμμετάσχει σε αγώνα φέτος. Καταλαβαίνει ποιος είναι ο μπαμπάς της και γιατί στην Ελλάδα με σταματούν για φωτογραφίες. Νομίζω πως θέλει να γίνει αθλήτρια επειδή βλέπει όσα κάνουμε. Προσπαθούμε να την κάνουμε να αγαπήσει τη γυμναστική όχι επειδή το κάνει ο μπαμπάς ή το έκανε η μαμά. Προς το παρόν πάντως και οι δύο φαίνεται να έχουν καλές προοπτικές να γίνουν αθλήτριες. Είναι όλη μέρα στο γυμναστήριο έτσι κι αλλιώς, αφού έχουμε κάποιους συλλόγους στην Αθήνα».

Κλείνοντας, ο Πετρούνιας αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Ξέρω ότι αυτό το ταξίδι σιγά σιγά τελειώνει, οπότε απολαμβάνω κάθε στιγμή του».

Ο 34χρονος «άρχοντας των κρίκων» ηγείται της ελληνικής αποστολής στην Τζακάρτα, στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Αλκίνοος Γραικός, Αντώνης Τανταλίδης και Στέφανος Τσολακίδης.

Το πρωτάθλημα ξεκινά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου (14:00-15:00) με τον προκριματικό των ανδρών, ενώ ο τελικός των κρίκων είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.