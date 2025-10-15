Αναχώρησε η ελληνική αποστολή για το 3ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής

Η ελληνική αποστολή ρυθμικής γυμναστικής αναχώρησε σήμερα, Τετάρτη (15/10) για τη Σερβία, όπου θα συμμετάσχει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι από τις 17 έως τις 18 Οκτωβρίου 2025.

Την αποστολή συνοδεύουν οι Oμοσπονδιακές προπονήτριες Ντώνα Ευμορφία και Δημητράκη Σοφία, οι προπονήτριες των αθλητριών Αναγνώστου Γεωργία, Σιδηροπούλου Ειρήνη, Γιουβανάκη Αναστασία, Λεωνίδου Φρόσω, Κοκκινέλη Αναστασία, καθώς και η κριτής Αιβατόγλου Μαρία.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν οι παρακάτω αθλήτριες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Λύτρα Παναγιώτα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Καμινίδου Βαλέρια

Γκελόσι Βαλέρια

Παπαναστασίου Χρυσαυγή

Σαρρή Γεωργία

Κασκαμπά Μυρτώ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Παύλου Κατερίνα

Φέρρα Εμμανουέλα

Ξημεράκη Μαρία Χρυσοβαλάντη

Μανάτου Δήμητρα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Αδάμ Σωτηρία

Κανάκη Μαρίνα

Καμάτσου Δέσποινα

Περίκου Ευαγγελία