Με τέσσερις γυμναστές η εθνική στο Παγκόσμιο

Από τέσσερις αθλητές θα εκπροσωπηθεί η χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής της Τζακάρτα, το πρώτο του νέου Ολυμπιακού κύκλου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 19-25 Οκτωβρίου.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι αθλητές Ελευθέριος Πετρούνιας, Αλκίνοoς Γραϊκός, Αντώνης Τανταλίδης, Στέφανος Τσολακίδης, με προπονητές τους Δημήτριο Ράφτη, Θεόφιλο Λαλέχο και Ιωάννη Ζαχαριάδη, και κριτή τον Ελευθέριο Μπουτάκη καθώς και η Ιρίνα Σολογκόροφ.

Ο Πετρούνιας φαίνεται σε τρομερή κατάσταση ενόψει των αγώνων από τη φωτογραφία που ανέβασε πρόσφατα στα Social Media μέσα από σάουνα.

Το πρόγραμμα των αγώνων (σε ώρες Ελλάδας):

Κυριακή 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

14.00 – 15.30 Προκριματικός Ανδρών

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

22.30 – 01:00: Τελικός Σύνθετου Ατομικού Ανδρών

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

22.30 – 01:00: Τελικός Σύνθετου Ατομικού Γυναικών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18:00 – 22:00: Τελικοί Οργάνων, 1ο σκέλος

(ΑΝΔΡΕΣ: Έδαφος, Πλάγιος ίππος, Κρίκοι, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Άλμα, Ασύμμετροι ζυγοί)

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18:00 – 22:00: Τελικοί Οργάνων, 2ο σκέλος

(ΑΝΔΡΕΣ: Άλμα, Δίζυγο, Μονόζυγο, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Δοκός ισορροπίας, Έδαφος)