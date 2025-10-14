Με τέσσερις γυμναστές η εθνική στο Παγκόσμιο

Στην αποστολή συμμετέχουν οι αθλητές Ελευθέριος Πετρούνιας, Αλκίνοoς Γραϊκός, Αντώνης Τανταλίδης, Στέφανος Τσολακίδης, με προπονητές τους Δημήτριο Ράφτη, Θεόφιλο Λαλέχο και Ιωάννη Ζαχαριάδη, και κριτή τον Ελευθέριο Μπουτάκη καθώς και η Ιρίνα Σολογκόροφ.
Ο Πετρούνιας φαίνεται σε τρομερή κατάσταση ενόψει των αγώνων από τη φωτογραφία που ανέβασε πρόσφατα στα Social Media μέσα από σάουνα.
Το πρόγραμμα των αγώνων (σε ώρες Ελλάδας):
Κυριακή 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
14.00 – 15.30 Προκριματικός Ανδρών
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
22.30 – 01:00: Τελικός Σύνθετου Ατομικού Ανδρών
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
22.30 – 01:00: Τελικός Σύνθετου Ατομικού Γυναικών
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
18:00 – 22:00: Τελικοί Οργάνων, 1ο σκέλος
(ΑΝΔΡΕΣ: Έδαφος, Πλάγιος ίππος, Κρίκοι, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Άλμα, Ασύμμετροι ζυγοί)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
18:00 – 22:00: Τελικοί Οργάνων, 2ο σκέλος
(ΑΝΔΡΕΣ: Άλμα, Δίζυγο, Μονόζυγο, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Δοκός ισορροπίας, Έδαφος)