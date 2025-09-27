Θετικό πρόσημο για Γραικό και Τσιγγελίδη στο World Cup της Ουγγαρίας

Με δύο παρουσίες σε τελικούς ολοκληρώθηκε η ελληνική συμμετοχή στο Waberer’s Hun Challenge World Cup 2025, που φιλοξενήθηκε στο Σομπατέλι της Ουγγαρίας (26–28 Σεπτεμβρίου).

Ο Αλκίνοος Νικόλαος Γραικός κατέλαβε την 7η θέση στον τελικό του πλάγιου ίππου, συγκεντρώνοντας 12.600 βαθμούς.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Φερχάτ Αριτζάν (Τουρκία) με 14.000 βαθμούς, το ασημένιο ο Κριστόφερ Μέζαρος (Ουγγαρία) με 13.850 και το χάλκινο ο Ντμίτρις Μίκεβιτς (Λετονία) με 13.800.

Στον τελικό των κρίκων, ο Χρήστος Τσιγγελίδης κατέλαβε την 8η θέση με 12.450 βαθμούς.

Νικητής του αγωνίσματος ήταν ο Μεχμέτ Άιμπερκ Κοσάκ (Τουρκία) με 13.900, δεύτερος ο Ντάνιελ Βιγιαφάνε (Αργεντινή) με 13.600 και τρίτος ο Μπόχνταν Σούπρουν (Ουκρανία) με 13.400.