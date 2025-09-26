Γραικός και Τσιγγελίδης στους τελικούς του Σομπατέλι – Εκτός ο Πετρούνιας λόγω ενοχλήσεων

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης στο Σομπατέλι, ο Αλκίνοος Γραικός και ο Χρήστος Τσιγγελίδης προκρίθηκαν στους τελικούς των οργάνων τους. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, αν και ταξίδεψε στην Ουγγαρία, δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων.

Ο Γραικός ήταν εντυπωσιακός στον πλάγιο ίππο και συγκέντρωσε 14.100 βαθμούς, που του έδωσαν την τρίτη καλύτερη επίδοση και την πρόκριση στον τελικό.

Ο Γιώργος Κελεσίδης έμεινε 36ος στο ίδιο όργανο (11.450β), ενώ ο Κύπριος Μάριος Γεωργίου έμεινε δεύτερος αναπληρωματικός με 13.450β.

Στους κρίκους, ο Χρήστος Τσιγγελίδης συγκέντρωσε 13.200 βαθμούς και πήρε το έκτο εισιτήριο για τον τελικό.

Εκτός τελικού στις ασκήσεις εδάφους έμειναν ο Γραικός (12ος με 13.100β) και ο Αντώνης Τανταλίδης (35ος με 11.500β).

Απουσία από τους αγώνες είχε ο Λευτέρης Πετρούνιας, που αποφάσισε να μην ρισκάρει λόγω ενοχλήσεων της τελευταίας στιγμής, ώστε να προστατευθεί ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Τζακάρτα.

Οι τελικοί θα διεξαχθούν το Σάββατο (27/9) στις 16:00.