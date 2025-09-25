Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης, προπονητής-θρύλος της ελληνικής γυμναστικής

Ο Θανάσης Καπνίδης υπήρξε προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, οδηγώντας τον σε ιστορικές επιτυχίες και το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο.

Τον χαμό του Θανάση Καπνίδη θρηνεί η ελληνική γυμναστική, ενός από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που διαμόρφωσαν την πορεία του αθλήματος στη χώρα μας. Η συμβολή του ήταν καθοριστική, ειδικά μέσα από τη σχέση του με κορυφαίους αθλητές όπως ο Ιωάννης Μελισσανίδης και ο Δημοσθένης Ταμπάκος.

Ο Θανάσης Καπνίδης υπήρξε προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, οδηγώντας τον σε ιστορικές επιτυχίες που έφεραν την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο της ενόργανης γυμναστικής. Με την καθοδήγησή του, ο Μελισσανίδης κατέκτησε τα πρώτα μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ το αποκορύφωμα ήρθε με το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα το 1996 - μια στιγμή που σημάδεψε τον ελληνικό αθλητισμό.

Παράλληλα, ο Καπνίδης στήριξε τον Δημοσθένη Ταμπάκο στα πρώτα του βήματα, συμβάλλοντας στην εξέλιξή του σε έναν ακόμη Ολυμπιονίκη της χώρας.

Μετά την ίδρυση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.), ο Καπνίδης ανέλαβε εθνικός προπονητής ενόργανης ανδρών και γυναικών από το 1997 έως το 2000 και υπηρέτησε ως πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Ενόργανης Ανδρών. Παράλληλα, ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο. στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Το 2007 συμμετείχε ενεργά στην αναδιοργάνωση της Ομοσπονδίας, συνεργαζόμενος με τον τότε πρόεδρο Θανάση Βασιλειάδη. Επιπλέον, υπηρέτησε ως πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Σωματείων Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος (2006–2007) και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. από το 2007 έως το 2012, μεταξύ άλλων και ως Α’ αντιπρόεδρος.