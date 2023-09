Απίστευτη ρατσιστική συμπεριφορά στην Ιρλανδία: Δεν έδωσαν μετάλλιο σε μαύρη αθλήτρια της ενόργανης (vid)

Ο ρατσισμός είναι υπαρκτός στον αθλητισμό και ένα βίντεο από την Ιρλανδία έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους.

Σε παιδικό πρωτάθλημα ενόργανης, δίνονται μετάλλια σε όλα τα κορίτσια, εκτός από μια μαύρη αθλήτρια, με τη υπεύθυνη της διοργάνωσης που δίνει τα μετάλλια να την προσπερνά επιδεικτικά.

Κάτω από την ανάρτηση του βίντεο, σχολίασε η Σιμόν Μπάιλς, η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης στην ενόργανη.

«Όταν αυτό το βίντεο κυκλοφόρησε, οι γονείς της με προσέγγισαν. Ράγισε η καρδιά μου όταν το είδα, γι’ αυτό της έστειλα ένα μικρό βίντεο. Δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό σε κανένα άθλημα!!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ