«Χάλκινος» ο Πετρούνιας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάλημα

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής της τουρκικής πόλης, ανεβαίνοντας στο βάθρο των νικητών για όγδοη φορά στις συνολικά ένδεκα παρουσίες του στον θεσμό.



Ο 32χρονος θρύλος των κρίκων, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε χάσει αρκετές προπονήσεις, με συνέπεια η συμμετοχή του στη διοργάνωση να οριστικοποιηθεί λίγο πριν από την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής, πρόσθεσε ένα ακόμη μετάλλιο στην συλλογή του, έστω και αν δεν κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης για έβδομη φορά και να συνεχίσει το αήττητο σερί που διατηρούσε στον θεσμό από το 2015.



Ο Λευτέρης Πετρούνιας συγκέντρωσε 14,733 βαθμούς στον τελικό (βαθμός δυσκολίας: 6,300 β., βαθμός εκτέλεσης: 8,433 β.), όπως ακριβώς και στον προκριματικό της Μ. Τρίτης (11/04), επίδοση που τον έφερε στην 3η θέση μεταξύ των οκτώ φιναλίστ.



Τη νίκη κατέκτησε με 14,933 β. ο Τούρκος κάτοχος του παγκόσμιου τίτλου στο αγώνισμα Αντέμ Ασίλ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος όλων και στον προκριματικό, ενώ το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε ο Αρμένιος Βαχάγκν Νταβτιάν με 14,733 β., υπερισχύοντας στην ισοβαθμία με τον Έλληνα «άρχοντα των κρίκων» επειδή είχε υψηλότερο βαθμό εκτέλεσης (8,733 έναντι 8,433).



Ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε επίσης κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στο ντεμπούτο του στον θεσμό, το 2011 στο Βερολίνο, ενώ ακολούθησαν έξι διαδοχικές νίκες, το 2015 στο Μονπελιέ, το 2016 στη Βέρνη, το 2017 στο Κλουζ, το 2018 στη Γλασκόβη, το 2021 στη Βασιλεία και το 2022 στο Μόναχο.



Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει μεθαύριο, Δευτέρα του Πάσχα (17/04), με την πτήση “1843” της “Turkish Airlines” μέσω Κωνσταντινούπολης και αναμένεται να αφιχθούν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στις 08:45 το πρωί.



Τα αποτελέσματα στον τελικό των κρίκων:



1. Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) 14,933 β.

2. Βαχάγκν Νταβτιάν (Αρμενία) 14,733 β.

3. Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ) 14,733 β.

4. Νικίτα Σιμόνοφ (Αζερμπαϊτζάν) 14,566 β.

5. Μάρκο Λονταντίο (Ιταλία) 14,666 β.

6. Κόρτνεϊ Τάλοχ (Βρετανία) 14,466 β.

7. Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14,433 β.

8. Σωκράτης Πηλακούρης (Κύπρος) 14,233 β.



Τα 30+1 ελληνικά μετάλλια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενόργανης



Το χάλκινο μετάλλιο του Λευτέρη Πετρούνια στην Αττάλεια είναι το 31ο που πανηγυρίζει η ελληνική ενόργανη γυμναστική στην ιστορία της στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών.



Από οκτώ έχουν κατακτήσει πλέον ο Λευτέρης Πετρούνιας στους κρίκους (6 χρυσά) και ο Βλάσης Μάρας στο μονόζυγο (5 χρυσά), πέντε έχει ο Λευτέρης Κοσμίδης στο έδαφος (1 χρυσό), τέσσερα ο Δημοσθένης Ταμπάκος στους κρίκους (2 χρυσά), τρία ο Βασίλης Τσολακίδης στο δίζυγο (1 χρυσό), δύο ο Ιωάννης Μελισσανίδης σε έδαφος και άλμα (ο μόνος που τα έχει κερδίσει σε διαφορετικά μεταξύ τους όργανα) και ένα η Στεφανί Μπισμπίκου στη δοκό ισορροπίας.



Αναλυτικά, οι ελληνικές επιτυχίες στον θεσμό:



ΑΝΔΡΕΣ

1998, Αγ. Πετρούπολη: Ιωάννης Μελισσανίδης (χρυσό στο άλμα)

1998, Αγ. Πετρούπολη: Ιωάννης Μελισσανίδης (ασημένιο στο έδαφος)

1998, Αγ. Πετρούπολη: Δημοσθένης Ταμπάκος (χάλκινο στους κρίκους)

2000, Βρέμη: Δημοσθένης Ταμπάκος (χρυσό στους κρίκους)

2002, Πάτρα: Βασίλης Τσολακίδης (χρυσό στο δίζυγο)

2002, Πάτρα: Βλάσης Μάρας (χρυσό στο μονόζυγο)

2002, Πάτρα: Δημοσθένης Ταμπάκος (ασημένιο στους κρίκους)

2004, Λιουμπλιάνα: Βλάσης Μάρας (χρυσό στο μονόζυγο)

2004, Λιουμπλιάνα: Δημοσθένης Ταμπάκος (χρυσό στους κρίκους)

2006, Βόλος: Βλάσης Μάρας (χρυσό στο μονόζυγο)

2007, Άμστερνταμ: Λευτέρης Κοσμίδης (χάλκινο στο έδαφος)

2008, Λοζάνη: Βλάσης Μάρας (ασημένιο στο μονόζυγο)

2009, Μιλάνο: Βλάσης Μάρας (χρυσό στο μονόζυγο)

2009, Μιλάνο: Λευτέρης Κοσμίδης (χάλκινο στο έδαφος)

2010, Μπέρμιγχαμ: Βλάσης Μάρας (χρυσό στο μονόζυγο)

2010, Μπέρμιγχαμ: Λευτέρης Κοσμίδης (ασημένιο στο έδαφος)

2010, Μπέρμιγχαμ: Βασίλης Τσολακίδης (ασημένιο στο δίζυγο)

2011, Βερολίνο: Βασίλης Τσολακίδης (χάλκινο στο δίζυγο)

2011, Βερολίνο: Λευτέρης Πετρούνιας (χάλκινο στους κρίκους)

2012, Μονπελιέ: Λευτέρης Κοσμίδης (χρυσό στο έδαφος)

2012, Μονπελιέ: Βλάσης Μάρας (χάλκινο στο μονόζυγο)

2014, Σόφια: Λευτέρης Κοσμίδης (ασημένιο στο έδαφος)

2015, Μονπελιέ: Λευτέρης Πετρούνιας (χρυσό στους κρίκους)

2015, Μονπελιέ: Βλάσης Μάρας (χάλκινο στο μονόζυγο)

2016, Βέρνη: Λευτέρης Πετρούνιας (χρυσό στους κρίκους)

2017, Κλουζ: Λευτέρης Πετρούνιας (χρυσό στους κρίκους)

2018, Γλασκόβη: Λευτέρης Πετρούνιας (χρυσό στους κρίκους)

2021, Βασιλεία: Λευτέρης Πετρούνιας (χρυσό στους κρίκους)

2022, Μόναχο: Λευτέρης Πετρούνιας (χρυσό στους κρίκους)

2023, Αττάλεια: Λευτέρης Πετρούνιας (χάλκινο στους κρίκους)



ΓΥΝΑΙΚΕΣ

2007, Άμστερνταμ: Στεφανί Μπισμπίκου (χάλκινο στη δοκό ισορροπίας)

