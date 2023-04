Eλπιδοφόρο ξεκίνημα για την Μεσίρη, μακριά από τον παλιό καλό της εαυτό η Μιλλούση (vid)

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο εμφάνιση έκανε η 15χρονη Αθανασία Μεσίρη στο ντεμπούτο της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών, καθώς είχε την υψηλότερη συγκομιδή στο σύνθετο ατομικό από ελληνικής πλευράς με 47,466 βαθμούς και επιπλέον θα προσπαθήσει να μπει στον τελικό του άλματος, αγώνισμα στο οποίο είχε 12,866 βαθμούς ως μέσο όρο (1ο άλμα: 12,933, 2ο άλμα: 12,800).



Η Βασιλική Μιλλούση πραγματοποίησε την επανεμφάνισή της έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια, δοκιμάζοντας προγράμματα στη δοκό ισορροπίας (11,900 β.) και τους ασύμμετρους ζυγούς (10,933 β.), αλλά η μεγάλη επιστροφή δεν μπόρεσε να συνδυαστεί με κάποια διάκριση, καθώς βρίσκεται ακόμα στο ξεκίνημα της νέας πορείας.



Στα τέσσερα όργανα του σύνθετου ατομικού συμμετείχαν, εκτός της Μεσίρη, η 19χρονη Μαγδαληνή Τσιώρη (44,298 β.) και η 17χρονη Αρετή Παγώνη (44,066 β.), ενώ η Χριστίνα Κιόση που κλήθηκε την τελευταία στιγμή να στελεχώσει την Εθνική εκτέλεσε τα προγράμματά της σε άλμα και έδαφος.



Στο σύνθετο ομαδικό, η Εθνική Γυναικών συγκέντρωσε 141,530 βαθμούς και βρίσκεται προς το παρόν στη 3η θέση μεταξύ πέντε χωρών.



Η οριστική κατάταξη του ομαδικού και οι φιναλίστ των ατομικών αγωνισμάτων θα αναδειχθούν μετά τη διεξαγωγή όλων των προκριματικών ομίλων της ημέρας, που ολοκληρώνονται στις 20:30.



Τα αποτελέσματα των Ελληνίδων αθλητριών στον προκριματικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος:



Αθανασία Μεσίρη: Σύνθετο ατομικό: 47,466 β., Άλμα: 12,866 β. μέσος όρος (12,933 + 12,800), Ασύμμετροι ζυγοί: 10,500 β., Δοκός ισορροπίας: 12,000 β., Έδαφος: 12,033 β.



Μαγδαληνή Τσιώρη: Σύνθετο ατομικό: 44,298 β., Άλμα: 12,733 β., Ασύμμετροι ζυγοί: 10,333 β., Δοκός ισορροπίας: 10,466 β., Έδαφος: 10,766 β.



Αρετή Παγώνη: Σύνθετο ατομικό: 44,066 β., Άλμα: 11,900 β., Ασύμμετροι ζυγοί: 11,866 β., Δοκός ισορροπίας: 8,600 β., Έδαφος: 11,700 β.



Βασιλική Μιλλούση: Ασύμμετροι ζυγοί: 10,933 β., Δοκός ισορροπίας: 11,900 β.



Χριστίνα Κιόση: Άλμα: 12,600 β., Έδαφος: 11,766 β.



11.900 for Vasiliki Millousi 🇬🇷 on beam in qualifications today!

Even with a fall, that's only 0.3 points behind the leading score so far at #Antalya2023

And the elegance... 😍#artistic #gymnastics pic.twitter.com/KLxepIZeM8