H Μιλλούση ταξιδεύει με τις κόρες της στην Αττάλεια και αποθεώνεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (vids)

«Αυτή είναι! Η Ελληνίδα θεά της δοκού ισορροπίας, Βασιλική Μιλλούση, η οποία επιστρέφει στους αγώνες στην Αττάλεια. Δείχνοντας θρυλική χάρη και κομψότητα», αναφέρει το tweet της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής.

Λίγο πριν κλείσει τα 39 της χρόνια, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά, η Βασιλική Μιλλούση πήρε τη μεγάλη απόφαση και επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με στόχο να εξασφαλίσει μία θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αμβέρσας, από το οποίο θα δοθούν και τα εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Όταν το 2018 πήρε τη μεγάλη απόφαση να σταματήσει είχε δηλώσει στο «Έθνος»: «Αυτήν τη φορά πιστεύω θα είναι και η τελευταία. Ήταν κάτι που το σκεφτόµουν από καιρό. Είναι απόφαση που πήρα µε µεγάλη δυσκολία και το ανακοίνωσα τώρα ώστε να ανοίξω τον δρόµο σε νέες αθλήτριες εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων του Τόκιο».

Τεσσεράμισι χρόνια χρόνια φαίνεται πως ήταν τελικά πολλά για να αντέξει μακριά από το πόντιουμ και έτσι, η «χάλκινη» πρωταθλήτρια Ευρώπης το μακρινό 1999, στην Πάτρα, επιστρέφει!

Μάλιστα ταξίδεψε στην Αττάλεια με τις δύο κόρες της, όπως αποκάλυψε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο instagram.

Here she is!!! Greek Goddess of beam Vasiliki Millousi 🇬🇷 returns to competition at #Antalya2023 😍 Showing legendary grace and elegance here #podiumtraining! #inspiring#artistic #gymnastics pic.twitter.com/jShygjyxI1