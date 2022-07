Κεράσια - Βύσσινα: H προέλευση, η διατροφική τους αξία και τα οφέλη για την υγεία

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα θυμηθούν ότι όταν ήταν παιδιά, συνήθιζαν να τα κάνουν … σκουλαρίκια. Τα κατακόκκινα και λαχταριστά αυτά φρούτα αποδεικνύονται ένας πραγματικός θησαυρός για την υγεία, συνδυάζοντας υψηλή διατροφική αξία με γευστική απόλαυση.

Τα κεράσια και τα βύσσινα έχουν κερδίσει μια θέση στο τραπέζι μας εδώ και αιώνες. Το ρουμπινί χρώμα και η ιδιαίτερη γεύση τους προσέλκυσε τους Ρωμαίους, τους Έλληνες αλλά και τους Κινέζους ευγενείς. Κουκούτσια από άγρια κεράσια έχουν βρεθεί σε οικισμούς από την εποχή του Χαλκού σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν γύρω στα 150 είδη αλλά τα δύο πιο σημαντικά όσον αφορά την παραγωγή φρούτων είναι το γλυκό κεράσι (Prunus avium) και το πιο ξινό βύσσινο (Prunus cerasus) . Αυτά θεωρούνται ότι έχουν αρχαία προέλευση, με πιθανές πατρίδες την Αρμενια, τη Μαύρη Θάλασσα και την Κασπία. Ιστορικοί αναφέρουν ότι το όνομά τους προέρχεται από την Cerasus, μια τουρκική πόλη. Μέχρι το 800 π.Χ., καλλιεργήθηκαν στην Τουρκία και λίγο αργότερα στην Ελλάδα. Δένδρα κερασιάς προσφέρθηκαν το 1912 από τους Ιάπωνες ως δώρο φιλίας προς τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Ιαπωνία, οι ανθισμένες κερασιές, οι "Sakura" όπως ονομάζονται, είναι ανυπέρβλητης ομορφιάς και αποτελούν ένα ισχυρό σύμβολο της σημασίας της ανθρώπινης ζωής και την επιτομή της μεταμόρφωσης της ιαπωνικής κουλτούρας μέσα στους αιώνες. Τα κεράσια έφτασαν στην Αμερική με πλοίο από τους πρώιμους αποίκους στη δεκαετία του 1600. Η σύγχρονη παγκόσμια παραγωγή κερασιών άρχισε στα μέσα του 1800.

Διατροφική αξία

Δεν περιέχουν λιπαρά, είναι χαμηλά σε θερμίδες και εκτός από καλή πηγή ινών, είναι πλούσια σε βιταμίνη C και κάλιο. Ένα φλιτζάνι κεράσια έχει 90 θερμίδες, 22 γραμμάρια υδατανθράκων, 3 γραμμάρια ινών και 3 γραμμάρια πρωτεΐνης και προσφέρει περίπου το 10% της καθημερινής συνιστώμενης τιμής για ίνες, βιταμίνη C και κάλιο. Είναι επίσης πλούσια σε φυτοθρεπτικά συστατικά, όπως ανθοκυανίνες, κεστίνη, και καροτενοειδή. Είναι γνωστά για το υψηλό αντιοξειδωτικό τους περιεχόμενο και κατατάσσονται στα top 20 παγκοσμίως. Εκτός από κάλιο, περιέχουν και άλλα μεταλλικά στοιχεία όπως ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο, νάτριο, ψευδάργυρο, χαλκό, μαγγάνιο και σελήνιο. Επιπλέον, έχουν μικρές ποσότητες βιταμινών Α, C, Β6, Β12, Ε, θειαμίνης, ριβοφλαβίνης, νιασίνης και παντοθενικού οξέος όπως επίσης και βήτα καροτίνης.

Οφέλη για την υγεία

Ανακουφίζουν από την αϋπνία

Περιέχουν μια ορμόνη που ονομάζεται μελατονίνη, η οποία διευκολύνει τον καλό και ήρεμο ύπνο και ελέγχει το εσωτερικό ρολόι του σώματος.

Ενισχύουν το ανοσοποιητικό

Εκτός από την προστασία από τις βλάβες των ελεύθερων ριζών, τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν ενισχύουν επίσης την ανοσία και μας προστατεύουν από βακτηριακές, ιογενείς και μυκητιασικές λοιμώξεις, ιδιαίτερα εκείνες του παχέος εντέρου, του ουροποιητικού συστήματος και των εντέρων αλλά και από το βήχα, τη γρίπη και τα κρυολογήματα.

Διευκολύνουν την απώλεια βάρους

Ένα φλιτζάνι κεράσια ή βύσσινα έχει λιγότερο από 100 θερμίδες. Είναι πλούσια σε βιταμίνες που ενισχύουν το μεταβολισμό και έχουν μέτρια περιεκτικότητα σε νερό που ξεπλένει τις τοξίνες από το σώμα.

Μειώνουν την υπέρταση

Περιέχουν καλή ποσότητα καλίου και έτσι βοηθούν στην απομάκρυνση της περίσσειας νατρίου εξισορροπώντας το κάλιο και νάτριο στο σώμα, κάτι που βοηθά αυτόματα στη διατήρηση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης.

Προλαμβάνουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Οι ανθοκυανίνες που περιέχουν βοηθούν στη μείωση των κακών επιπέδων χοληστερόλης, ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση και καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Αντιγηραντικές ιδιότητες

Πλούσια σε αντιοξειδωτικά, καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, συμβάλλοντας σε ένα λαμπερό, υγιές και νεανικό δέρμα.

Προστατεύουν από το διαβήτη

Έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη (22) - χαμηλότερο από τα βερίκοκα (57), τα σταφύλια (46), τα ροδάκινα (42), τα μύρτιλα (40) ή τα δαμάσκηνα (39). Αυτό τα κάνει ένα καλύτερο σνακ από πολλά άλλα φρούτα, ειδικά για τους διαβητικούς.

Αποτρέπουν τον καρκίνο

Τα φλαβονοειδή, τα καροτενοειδή και οι βιταμίνες όπως η βιταμίνη Α και η βιταμίνη C είναι εξαιρετικά ισχυρές αντι καρκινογόνες ενώσεις. Αναστέλλουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων, εμποδίζουν την εμφάνιση νέων καρκινικών όγκων και καταπολεμούν τις επικίνδυνες ελεύθερες ρίζες.

Φροντίδα των ματιών

Και εδώ τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν τα μάτια από όλες τις βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες ρίζες και τη γήρανση, καταπραϋνοντάς τα, μειώνοντας τη φλεγμονή και βοηθώντας στη διατήρηση της σωστής οφθαλμικής πίεσης.

Διατηρεί την ισορροπία Ph

Τα κεράσια και τα βύσσινα είναι αλκαλικά. Κάθε φορά που υπάρχει αύξηση του όξινου περιεχομένου του σώματος, μπορούν να εξισορροπήσουν τα επίπεδα Ph εμποδίζοντας προβλήματα του στομάχου, όπως τη δυσπεψία. Παράλληλα οι ίνες βοηθούν στην ανακούφιση της δυσκοιλιότητας, τα φλαβονοειδή διεγείρουν τους πεπτικούς χυμούς και τη χολή, ενώ οι βιταμίνες βοηθούν στην σωστή απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών.

Βελτιωμένη λειτουργία του εγκεφάλου

Τα φλαβονοειδή και τα καροτενοειδή είναι πολύ αποτελεσματικά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εγκεφάλου, την ενίσχυση και διατήρηση της μνήμης. Προστατεύουν επίσης το νευρικό σύστημα από διαταραχές που σχετίζονται με την ηλικία, συμβάλλοντας στη θεραπεία νευρικών διαταραχών όπως το Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον, ή το υπερβολικό άγχος.

Ανακουφίζουν τις αρθρώσεις

Διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη και τη θεραπεία της αρθρίτιδας και των αρθριτικών παθήσεων όπως η ουρική αρθρίτιδα.

Πηγή: itrofi.gr