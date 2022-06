Πεπόνι: το χρυσαφένιο θρεπτικό φρούτο με τους φανατικούς φίλους

Η αρχή του καλοκαιριού σηματοδοτείται από την εμφάνιση των πεπονιών στις λαϊκές αγορές και τα μανάβικα. Ενώ περιέχουν λίγες θερμίδες, είναι ταυτόχρονα, πλούσιες πηγές βασικών βιταμινών και μετάλλων και επειδή δεν περιέχουν σχεδόν καθόλου λίπος ή κορεσμένα λιπαρά, αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για επιδόρπιο, σνακ ή ακόμη και συνοδευτικό σε κάποια αρμυρά πιάτα.

H προέλευσή τους αποδίδεται στη νότια Ασία όπου μπορούν να βρεθούν άγρια στη φύση. Φαίνεται ότι ήρθαν από το Ιράν από όπου εξαπλώθηκαν στην Αίγυπτο. Αναφορές αυτού του φρούτου εμφανίζονται στην Αίγυπτο το 2400 π.Χ. Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι τα έκαναν δημοφιλή στη Μεσόγειο. Οι ναυτικοί του 16ου και 17ου αιώνα διέδωσαν την καλλιέργειά του στην Αμερική, όπου βρήκαν κατάλληλο κλίμα για να αναπτυχθούν. Τα καλλιέργησαν και οι Ισπανοί εξερευνητές. Αρχικά τα πεπόνια ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Το μέγεθός τους δεν ξεπερνούσε το μέγεθος ενός πορτοκαλιού αλλά με την πάροδο του χρόνου, εμφανίστηκαν μεγαλύτερες ποικιλίες. Ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τα κολοκύθια και τα αγγούρια και είναι ένα αναρριχητικό φυτό που λατρεύει τη ζέστη και τις περιοχές με μεγάλη διάρκεια καλοκαιριού. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες πεπονιών, που ξεχωρίζουν από το χρώμα της φλούδας και της σάρκας, από το σχήμα ή το βάρος, το άρωμα και τη γεύση, όπως τα κανταλούπε, τα αργείτικα, οι μπανάνες, τα κουνέλια ή τα κρεμαστά χειμωνιάτικα.

Τα πεπόνια είναι μια καλή πηγή καλίου και βιταμίνης C. Όπως και πολλά άλλα φρούτα, είναι επίσης φτωχά σε θερμίδες, λίπος και χοληστερόλη ενώ, αντίθετα, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Το κάλιο είναι ένα σημαντικό μέταλλο στη διατήρηση της υγείας της καρδιάς. Η κατανάλωση επαρκών ποσοτήτων καλίου στη διατροφή μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και να μειώσει την επίδραση των τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας σε νάτριο. Οι ενήλικες θα πρέπει να λαμβάνουν 4700 mg καλίου την ημέρα. Το πεπόνι περιέχει περίπου 450 mg καλίου σε 1 φλιτζάνι, ανάλογα με την ποικιλία. Είναι επίσης από τις καλύτερες φυσικές πηγές αντιοξειδωτικών. Η βιταμίνη C είναι μια αντιοξειδωτική βιταμίνη που παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη συντήρηση όλων των ιστών στο σώμα. Λειτουργεί στην επούλωση τραυμάτων και στην επιδιόρθωση των χόνδρων, των οστών και των δοντιών. Ένα φλιτζάνι πεπόνι παρέχει 65 mg βιταμίνης C. Περιέχουν λυκοπένιο και βιταμίνη Α που είναι σημαντική για τα υγιή δόντια, το δέρμα, τα οστά και τους βλεννογόνους. Βοηθά την όραση προωθώντας την υγεία του αμφιβληστροειδούς.

Η ανεπάρκεια βιταμίνης Α μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Το πεπόνι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α, παρέχοντας περισσότερο από 25% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας σε ένα φλιτζάνι. Το λυκοπένιο είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της βλάβης των κυττάρων. Η κατανάλωση λυκοπενίου έχει συνδεθεί με μειωμένους ρυθμούς ορισμένων καρκίνων και μειωμένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Τα πεπόνια είναι χαμηλά σε νάτριο ενώ είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών, βιταμίνης Κ, και Β6 καθώς και χαλκού.

Πηγή: itrofi.gr