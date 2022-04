Οι ειδικοί διαφωνούν για τη ζάχαρη

Αν και πολλοί επαγγελματίες υγείας συμφωνούν ότι η μείωση των επεξεργασμένων σακχάρων είναι ένα θετικό βήμα προς τη βελτίωση της γενικής υγείας, υπάρχουν ορισμένοι που δεν συνυπογράφουν απόλυτα αυτήν την ιδέα.

Πρόσφατα, εμπειρογνώμονες έθεσαν επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και κατά της ζάχαρης σε μια συζήτηση που προέκυψε από ένα επιστημονικό έγγραφο.

Tο άρθρο, με τίτλο «In defense of sugar: A critique of diet-centrism», δημοσιεύθηκε στο Progress on Cardiovascular Diseases και συντάχθηκε από τον Dr. Edward Archer, Chief Science Officer στο EvolvingFX . O Archer που είναι θεωρητικός της παχυσαρκίας και υπολογιστικός φυσιολόγος, έχοντας και ένα ευρύ διεπιστημονικό υπόβαθρο με μεταπτυχιακά και κατάρτιση στη φυσιολογία, την ψυχολογία, τη διατροφή, την άσκηση και την επιδημιολογία, εξήγησε με περισσότερη λεπτομέρεια την προϋπόθεση του εγγράφου:

“Η «υγεία» είναι ιδιοκτησία ενός ατόμου και όχι εγγενής ιδιότητα των τροφίμων ή των ποτών.

Επομένως, η διχοτόμηση του «υγιούς» έναντι του «ανθυγιεινού» όταν αναφέρεται κανείς σε τρόφιμα και ποτά που είναι ασφαλή για κατανάλωση (δηλαδή σχετικά απαλλαγμένα παθογόνων) δεν είναι έγκυρη, επιστημονική ή λογική. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν «υγιεινά» ή «ανθυγιεινά» τρόφιμα”.

Aνέφερε επίσης ότι τα πολυμερή της ζάχαρης έπαιξαν κρίσιμο ρόλο τόσο στην ανθρώπινη εξέλιξη όσο και στην ιστορία της διατροφής και ήταν σημαντικές πηγές θρεπτικής ενέργειας για το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Σημείωσε περαιτέρω ότι η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 δεν είναι ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή, αλλά είναι μεταβολικές καταστάσεις που προκαλούνται από ένα θετικό ενεργειακό ισοζύγιο (δηλαδή, υπερκατανάλωση) που οφείλεται στη σωματική αδράνεια στις προηγούμενες και στις σημερινές γενιές.

Σε επιστολή του προς τον συντάκτη, ο ερευνητής καρδιοαγγειακής έρευνας Δρ. James J. DiNicolantonio και ο καρδιολόγος Dr. James H. O'Keefe, Ιατρικός Διευθυντής του Κέντρου Ευεξίας Charles and Barbara Duboc στο Kansas City, Missouri, επέκριναν έντονα τους ισχυρισμούς του Archer. Υποστήριξαν ότι η διατροφική ζάχαρη (γλυκόζη, σακχαρόζη ή σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη) δεν είναι απαραίτητη για τη ζωή και ότι οι άνθρωποι δεν κατανάλωναν επεξεργασμένη σακχαρόζη ή σιρόπι καλαμποκιού σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξής τους.

"Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν μπορείτε να ξεφύγετε από μια κακή διατροφή, ειδικά όταν πρόκειται για υπερκατανάλωση ραφιναρισμένης ζάχαρης. Ενώ είναι αλήθεια ότι η άσκηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο παχυσαρκίας από υπερκατανάλωση ραφιναρισμένης ζάχαρης, δεν εμποδίζει τα οδοντικά προβλήματα, τη φλεγμονή των ούλων ή τη φλεγμονή που εμφανίζεται στο έντερο, στο συκώτι και στα νεφρά όταν το σώμα επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, " εξήγησαν στην επιστολή τους. Ο DiNicolantonio αισθάνθηκε ότι υπήρχαν κάποιες αποχρώσεις και παρανοήσεις στο άρθρο του Archer που ήθελε να ξεκαθαρίσει και τόνισε την εσφαλμένη αντίληψη «ότι μια θερμίδα από τη ζάχαρη είναι απλώς μια θερμίδα και όχι πιο επιβλαβής από μια θερμίδα που προέρχεται από μπρόκολο. Εάν καταναλώνετε υπερβολική ποσότητα ζάχαρης, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σώμα. Δεν μπορείτε απλώς να απομακρύνετε τις θερμίδες ζάχαρης από τη διατροφή σας και να μην αφήσετε πίσω καθόλου κακό ".

Στην ανταπάντησή του στα σχόλια του DiNicolantonio και του O'Keefe, ο Archer δήλωσε ότι η παχυσαρκία και οι μεταβολικές ασθένειες προκαλούνται από τη συνύπαρξη της σωματικής αδράνειας και των μη γενετικών εξελικτικών διεργασιών σε πολλές γενιές. Επισημαίνει ότι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '40, τόσο το προσδόκιμο επιβίωσης όσο και η διάρκεια της υγιούς ζωής στην Αμερική αυξήθηκαν δραματικά, παρά το γεγονός ότι το 50% των βρεφών στο σύνολό τους τρέφονται με γάλατα σε σκόνη, ένα εντελώς τεχνητό προϊόν που το 40% περίπου των θερμίδων που περιέχει προέρχεται από προστιθέμενα σάκχαρα. «Το κοινό μπερδεύεται για το τι πρέπει να φάει γιατί τα τελευταία 50 χρόνια, οι ερευνητές που εστιάζουν στη δίαιτα παρήγαγαν πολλές ανοησίες που δεν έχουν επιστημονικό υπόβαθρο. Έτσι, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη διατροφή είναι η έλλειψη βασικών επιστημονικών ικανοτήτων», κατέληξε ο Archer.

Πηγή: itrofi.gr