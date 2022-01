Έχετε μεταβολικό σύνδρομο; Επιστήμονες συμβουλεύουν να πάρετε βιταμίνη C

Ο Ιανουάριος είναι μια καλή χρονική στιγμή για να αυξήσετε την πρόσληψη φρούτων και λαχανικών. Ιδιαίτερα, αν έχετε μεταβολικό σύνδρομο, σύμφωνα με Αμερικανούς ερευνητές.

H έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Oregon συνιστά ότι οι ασθενείς που πάσχουν από μεταβολικό σύνδρομο πρέπει να αναπληρώνουν και να συμπληρώνουν τις ανάγκες του οργανισμού τους με την αντιοξειδωτική βιταμίνη C. Όποιος παρουσιάζει τουλάχιστον τρεις από τις ακόλουθες καταστάσεις, δηλαδή κοιλιακή παχυσαρκία, υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλό σάκχαρο στο αίμα, χαμηλά επίπεδα της "καλής" χοληστερόλης και υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων, είναι πιθανόν να υποφέρει από μεταβολικό σύνδρομο. Περίπου το 35% του πληθυσμού των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπολογίζεται ότι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Τα πλούσια γιορτινά γεύματα της περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού στον οργανισμό. Αυτή η κατάσταση, με τη σειρά της, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη του μεταβολικού συνδρόμου, μιας ασθένειας που σχετίζεται με τη γνωστική δυσλειτουργία και την άνοια, ενώ παράλληλα αποτελεί κύριο παράγοντα κινδύνου για την καρδιαγγειακή νόσο, τη λιπώδη ηπατική νόσο και τον διαβήτη τύπου 2. Με την κατανάλωση 5-10 μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα, το σώμα μας προσλαμβάνει τις ίνες και την ποσότητα της βιταμίνης C που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε το έντερο και έτσι να αποφύγουμε αυτά τα προβλήματα.

Μια υψηλότερη πρόσληψη τροφών πλούσιων σε βιταμίνη C είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο που προσπαθούν να σταματήσουν έναν δυνητικά θανατηφόρο κύκλο αντιοξειδωτικής διαταραχής και προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία. Τα ερευνητικά ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Redox Biology δείχνουν ότι οι τροφές που καταναλώνουμε και οι οποίες ενοχοποιούνται ότι προκαλούν μεταβολικό σύνδρομο, μπορούν να δημιουργήσουν ανισορροπίες στο μικροβίωμα του εντέρου. Αυτή η εξασθενημένη λειτουργία του εντέρου συμβάλλει στη δημιουργία τοξινών στην κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα την μείωση της βιταμίνης C, η οποία στη συνέχεια εμποδίζει τη διακίνηση της βιταμίνης Ε.

"Η βιταμίνη C προστατεύει πραγματικά τη βιταμίνη Ε, έτσι όταν έχετε υπεροξείδωση λιπιδίων, η βιταμίνη Ε εξαντλείται και η βιταμίνη C μπορεί να την αναγεννήσει", εξηγεί η Maret Traber, καθηγήτρια στο Κολλέγιο Δημόσιας Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του OSU και μία από τις κύριες συγγραφείς της μελέτης. "Αν δεν έχετε τη βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε χάνεται και στη συνέχεια χάνετε και τα δύο αυτά αντιοξειδωτικά και καταλήγετε σε αυτόν τον φαύλο κύκλο που καταστρέφει την αντιοξειδωτική σας προστασία", προσθέτει. Αυτή η διαταραχή επιδεινώνει μια ήδη υπάρχουσα κακή κατάσταση με αποτέλεσμα, τα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο ενώ μπορεί να καταναλώσουν την ίδια ποσότητα βιταμίνης C με τα άτομα χωρίς μεταβολικό σύνδρομο, έχουν τελικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις βιταμίνης C στο πλάσμα. Έτσι γίνεται κατανοητό γιατί είναι τόσο σημαντικό για όσους πάσχουν από αυτή την ασθένεια να αυξήσουν την πρόσληψη φρούτων και λαχανικών.

Ας σημειωθεί ότι η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή και μπορεί εύκολα να καταστραφεί στο μαγείρεμα. Ο ατμός είναι η καλύτερη μέθοδος για τη διατήρησή της. Προσπαθήστε να τρώτε μερικά από τα λαχανικά σας ωμά ή να επιλέξετε φρούτα.

Πηγή: itrofi.gr