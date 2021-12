Βρήκαμε το τέλειο δώρο για να κάνετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα στις γιορτές

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και όλοι είμαστε σε πυρετό προετοιμασίας.

Μαζί με τον προγραμματισμό των ρεβεγιόν και συγκεντρώσεων, την επικοινωνία με τα αγαπημένα μας πρόσωπα που θα θέλαμε να βλέπουμε περισσότερο μέσα στη χρονιά, τα μαγειρέματα, τις εξόδους και τις βόλτες μας στην πόλη, η χριστουγεννιάτικη λίστα δώρων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ρουτίνας μας αυτή την εποχή. Όποια κι αν είναι τα αγαπημένα σας πρόσωπα, βρήκαμε το ιδανικό δώρο για να τούς κάνετε, φέτος τα Χριστούγεννα. Ρετρό αισθητική, χρηστικότητα, προσιτή τιμή και γρήγορη παράδοση σε ένα δώρο από το οποίο θα επωφεληθούμε όλοι στα χριστουγεννιάτικα gatherings. Μπορείτε να φανταστείτε τίποτα καλύτερο;

Μιλάμε φυσικά για την Polaroid Now, την εξέλιξη των μηχανών Polaroid One Step της δεκαετίας του '70. Η αναλογική στιγμιαία κάμερα έρχεται στην πόρτα μας με αυτόματη εστίαση και γρήγορη εκτύπωση σε χαρτί. Μάς επιτρέπει να έχουμε τον έλεγχο της λήψης μας με ζωντανό χρώμα αποτυπωμένο σε φωτογραφικό χαρτί, ευκρινείς φωτογραφίες με δύο φακούς εστίασης (ανάλογα που βρίσκεσαι επιλέγεται αυτόματα ο καταλληλότερος φακός), ακόμα και χωρίς φλας.

Επιπλέον, με την Polaroid Now μπορούμε να έχουμε διπλή έκθεση σε ένα καρέ σε φωτογραφικό χαρτί- σαν να έχουμε, δηλαδή, μία φωτογραφία Polaroid με δύο κορνίζες για ακόμα περισσότερο καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Για ακόμα ευκολότερα, οικογενειακά «κλικ» ο χρονοδιακόπτης της μάς δίνει το περιθώριο, με ένα μόνο πάτημα να συγκεντρωθούμε μπροστά στο φακό, μέσα σε 9 δευτερόλεπτα και, μαζί με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να αποτυπώσουμε τις όλες τις χριστουγεννιάτικες -και μη- στιγμές, που θέλουμε να μείνουν μαζί μας για πάντα ανά πάσα στιγμή, αφού η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που συνδέεται με καλώδιο USB, μάς παρέχει τον χρόνο για να απαθανατίσουμε κάθε σπουδαία στιγμή των φετινών γιορτών.

The grain effect

Η Polaroid Now εξασφαλίζει απροσδόκητα καλλιτεχνικές φωτογραφίες, πάντα με το trademark πλαίσιο της Polaroid και την ρετρό, κλασική grainy ανάλυση, για πιο λεία «κλικς», χωρίς τις σκληρές λεπτομέρειες της ανάλυσης των σύγχρονων ψηφιακών μηχανών.

Πώς θα την αποκτήσουμε

