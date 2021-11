Η Logistx & ο Amir πήραν τη νίκη στον Παγκόσμιο Τελικό του Red Bull BC One

Ο 18ος Παγκόσμιος Τελικός Red Bull BC One είδε τους Logistx και Amir να στέφονται οι νέοι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Δες όσα έγιναν παρακάτω...

Ο 18ος Παγκόσμιος Τελικός του Red Bull BC One έλαβε χώρα στο Ergo Arena, στο Γκντανσκ της Πολωνίας. Δώδεκα προσκεκλημένα B-Girls και B-Boys επιλέχθηκαν για να διαγωνιστούν και τέσσερις ακόμη διαγωνιζόμενοι ανά κατηγορία κέρδισαν τη θέση τους μέσω του Last Chance Cypher, όπου οι πρωταθλητές από πάνω από 60 διεθνών προκριματικών αγωνίστηκαν για τις υπόλοιπες 16 θέσεις του Red Bull BC One World Final.

Ο χώρος του Red Bull BC One World Final 2021: ERGO Arena

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Οι κριτές – Beta Rawkus, Sarah Bee, Kleju, El Nino και Menno – είχαν το δύσκολο έργο να επιλέξουν τους νικητές αφού οι διαγωνιζόμενοι ήταν γεμάτοι στυλ και δύναμη εκτός από το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικοί χαρακτήρες. Οι οικοδεσπότες Amjad και ο DJ Plash ξεσήκωναν το κοινό κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Μετά το special edition του Red Bull BC One World Final στην Αυστρία το 2020, το οποία μεταδόθηκε ζωντανά, χωρίς θεατές στην αρένα, μπορούσαμε να νιώσουμε πώς η παρουσία του κοινού ενθάρρυνε τους χορευτές και τους έκανε να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στο Γκντανσκ – απόδειξη της σημασίας και της επίδρασης του breaking community.

Ο Τελικός των B-Girls: Logistx vs Vavi

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Η τελετή έναρξης με τα Top 16 B-Girls

© Little Shao

Logistx

Η Logistx είναι η πρωταθλήτρια του Red Bull BC One

© Romina Amato / Red Bull Content Pool

Η Logistx από τις Η.Π.Α. είναι η τρίτη πρωταθλήτρια του Red Bull BC One και το πρώτο B-Girl από τις Ηνωμένες Πολιτείες που παίρνει τη ζώνη. Εκπροσωπώντας τους Underground Flow, BreakinMIA και Red Bull BC One All Stars, η 18χρονη είναι το νεότερο B-Girl που κερδίζει τον τίτλο του Red Bull BC One.

Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της στο stage, η Logistx έδειξε τις πολύπλευρες κινήσεις της, τη λεπτομερή σύνθεση των γύρων της και καλή μουσικότητα. Κέρδισε την Yell από τη Νότια Κορέα, την Γιαπωνέζα Ayumi και τις Ρωσίδες Nadia και Vavi.

Η Logistx στη σκηνή του Red Bull BC One World Final

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Μετά την κατάκτηση του τίτλου, είπε: "Σίγουρα έχω ονειρευτεί πολλές φορές να κερδίσω αυτή τη ζώνη, αλλά αυτό που έχει περισσότερο σημασία για μένα δεν είναι η ζώνη, δεν είναι καν ο τίτλος, είναι κάτι πιο βαθύ για μένα. Ήθελα να κερδίσω, γιατί ήξερα ότι ό,τι κι αν έχω να πω, ο κόσμος θα με ακούσει. Αυτό που θέλω να πω πρώτα είναι ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν, γιατί κι εγώ πρώτα έχασα πριν να φτάσω εδώ."

Ο κριτής Kleju είπε: "Είμαι πολύ χαρούμενος για τη Logistx. Έβλεπα τις δυνατότητές της πριν από πολλά χρόνια και πάντα την υποστήριζα. Χάρηκα που την είδα να δίνει τον καλύτερό της εαυτό."

Amir

Ο Amir είναι ο πρωταθλητής B-Boy του Red Bull BC One 2021

© Romina Amato / Red Bull Content Pool

Ο Amir εκπροσωπεί το crew Predatorz και είναι ο πρώτος B-Boy από το Καζακστάν που κέρδισε έναν τίτλο Red Bull BC One. Το ταξίδι του ξεκίνησε ως πρωταθλητής του Red Bull BC One Kazakhstan Cypher και δύο μέρες πριν από τον παγκόσμιο τελικό προκρίθηκε μέσω του Last Chance Cypher.

Στον παγκόσμιο τελικό κέρδισε τον Sunni από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Zoopreme από τη Δανία, τον Flea Rock από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τέλος τον Καναδό Phil Wizard. Η εξαιρετική δημιουργικότητα, ο υψηλός έλεγχος και η ακλόνητη εστίαση του έδωσαν το προβάδισμα στα battles του.

Ο Αμίρ σκόραρε με δημιουργικότητα και αντισυμβατικές κινήσεις

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Ο κριτής El Nino είπε: "Ο Amir ξεχωρίζει στην κίνηση που επιλέγει. Εάν η φυσική κίνηση είναι να παει αριστερά, αυτός θα πήγαινε δεξιά, επίτηδες, και απλά θα δημιουργούσε κάτι."

Ο Amir είπε: "Ένιωσα τη δύναμη στην ψυχή μου και στο μυαλό μου. Είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να δείξω αυτή τη δύναμη εδώ."

Τι άλλο ήταν ιδιαίτερο το 2021