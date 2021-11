Αντικαταστήστε το ρύζι και τις πατάτες με φακές και το σώμα σας θα σας ευχαριστεί

Ψάχνετε τρόπο να μειώσετε τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σας; Η αντικατάσταση μέρους των υδατανθράκων από τις πατάτες ή το άσπρο ρύζι με όσπρια όπως οι φακές και τα φασόλια, μπορεί να μειώσει σημαντικά την απόκριση γλυκόζης αίματος μετά τα γεύματα υποστηρίζουν καναδοί ερευνητές.

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη διασταύρωσης με 48 συμμετέχοντες, η σχετική γλυκαιμική απόκριση μειώθηκε κατά περίπου 35% όταν 50 g υδατάνθρακα από πατάτες αντικαταστάθηκαν εν μέρει με φακές. Παρόμοια, η γλυκαιμική απόκριση ενός γεύματος που παρείχε 50 g υδατάνθρακα από λευκό ρύζι μειώθηκε κατά 20% όταν η μισή ποσότητα ρυζιού αντικαταστάθηκε με φακές. Η έρευνα του Πανεπιστημίου Guelph, στο Ontario του Καναδά, με επικεφαλής την Alison Duncan, καθηγήτρια Human Health and Nutritional Sciences και τον Dan Ramdath από το Agriculture and Agri-Food Canada, δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Journal of Nutrition..

Όσπρια: μπορεί να αντισταθμίζουν τη δυσγλυκαιμία, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα

Τα ευρήματα μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην πρόληψη του διαβήτη και άλλων παθήσεων που προκαλούνται ή επιδεινώνονται από τα ακανόνιστα επίπεδα γλυκόζης, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η εναλλακτική υποκατάσταση υδατανθράκων είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση για την εξασθένιση της μεταγευματικής αντίδρασης γλυκόζης στο αίμα, η οποία μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο τόσο για τον διαβήτη τύπου 2 όσο και για την καρδιαγγειακή νόσο. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν αλεύρι από φακές αντί άλλων οσπρίων επειδή οι φακές εμφανίζουν βραδύτερη υδρόλυση και ακόμη χαμηλότερο προβλεπόμενο γλυκαιμικό δείκτη από το αλεύρι από αρακά ή ρεβίθια. "Τα όσπρια είναι εξαιρετικά θρεπτικά τρόφιμα που έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τις χρόνιες ασθένειες που συνδέονται με μη κανονικά επίπεδα γλυκόζης", δήλωσε η Duncan. «Ελπίζουμε ότι αυτή η έρευνα θα κάνει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τα οφέλη για την υγεία από την κατανάλωση των οσπρίων», πρόσθεσε.

Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες μελέτες, τονίζουν οι ερευνητές. "Καθώς οι προσπάθειες για την αύξηση της κατανάλωσης οσπρίων συνεχίζονται, η επιστημονική τεκμηρίωση των οφελών τους για την υγεία αποτελεί απόδειξη, η οποία προστίθεται στα προηγούμενα στοιχεία" αναφέρουν. Παρόλα αυτά, "Επειδή η μελέτη αυτή διεξήχθη με υγιείς ενήλικες, χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις των οσπρίων και σε άλλες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2". Παρομοίως, η αξιολόγηση και των υπόλοιπων οσπρίων απαιτείται για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εξίσου αποτελεσματικά στη μείωση της μεταγευματικής αντίδρασης γλυκόζης αίματος, καταλήγουν οι επιστήμονες. Τα όσπρια είναι εύκολο να προετοιμαστούν, έχουν χαμηλό κόστος και αποτελούν μια υγιεινή προσθήκη σε οποιοδήποτε φαγητό.

