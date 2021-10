Η παράλειψη του πρωινού ενοχοποιείται για αυξημένη αθηροσκλήρωση

Οι άνθρωποι που παραλείπουν συστηματικά το πρωινό μπορεί να είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν αθηροσκλήρωση, δηλαδή σκλήρυνση των αρτηριών, σε σύγκριση με όσους ξεκινούν την ημέρα τους με ένα πλούσιο υγιεινό γεύμα, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Aκόμη και όταν οι ερευνητές πήραν υπόψη τους τόσο τη γενικότερη διατροφή των συμμετεχόντων όσο και άλλους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, οι άνθρωποι που είχαν συνηθίσει να παραλείπουν το πρωινό ήταν πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν αθηροσκλήρωση σε σύγκριση με τα άτομα που προγευμάτιζαν κανονικά. "Ένα μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που καταναλώνεται νωρίτερα μέσα στην ημέρα μπορεί να ευνοήσει την καρδιαγγειακή υγεία", δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Dr. Valentín Fuster , διευθυντής του Mount Sinai Heart στη Ν. Υόρκη και αρχισυντάκτης του Journal of the American College of Cardiology. Προηγούμενες έρευνες είχαν συνδέσει την έλλειψη του πρωινού με υψηλότερο κίνδυνο προβλημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακές παθήσεις όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και η υψηλή χοληστερόλη, σημειώνουν οι ερευνητές.

Για την τρέχουσα μελέτη, η ομάδα των ερευνητών εξέτασε δεδομένα από ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από 4052 ενήλικες που δεν είχαν ιστορικό καρδιακών προβλημάτων. Συνολικά, μόνο το 3% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι παρέλειπε το πρωινό, ενώ το 69% κατανάλωνε συνήθως κάτι ελαφρύ (το οποίο αντιπροσώπευε 5% έως 20% των συνολικών θερμίδων της ημέρας) και το 28% είχε ένα πλούσιο πρωινό (που αντιπροσώπευε πάνω από 20% της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης). Εκείνοι που παρέλειπαν το πρωινό ήταν πιο πιθανό να είναι άνδρες, καπνιστές και άτομα σε δίαιτα που κατανάλωναν το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών θερμίδων τους το μεσημέρι. Ακόμη και όταν έτρωγαν κάτι το πρωί, δεν αφιέρωναν περισσότερο από 5 λεπτά για το συγκεκριμένο γεύμα και κατανάλωναν κυρίως καφέ ή χυμό πορτοκαλιού.

Σε σύγκριση με τους ανθρώπους που είχαν ένα πλούσιο πρωινό, όσοι έτρωγαν ελαφρά εξακολουθούσαν να έχουν 21% περισσότερες πιθανότητες να προκαλέσουν βλάβη σε μεγάλες αρτηρίες στο λαιμό και 17% πιθανότερο να βλάψουν μεγάλα αιμοφόρα αγγεία στην κοιλιακή περιοχή. Εκτός από τον μεγαλύτερο κίνδυνο αθηροσκλήρωσης, οι άνθρωποι που παραλείπουν το πρωινό είχαν επίσης τη μεγαλύτερη περιφέρεια μέσης, δείκτη μάζας σώματος, πίεση αίματος, χοληστερόλη και επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Οι συμμετέχοντες που παρέκαμπταν το πρωινό ήταν επιπλέον πιο πιθανό να έχουν έναν συνολικό ανθυγιεινό τρόπο ζωής, μια ανεπαρκή από θρεπτική άποψη διατροφή, κατανάλωναν συχνά αλκοόλ, κάπνιζαν και ήταν πιο επιρρεπείς στην παχυσαρκία.

Η μελέτη αυτή δεν ήταν ένα ελεγχόμενο πείραμα που αποσκοπούσε στο να αποδείξει ότι η παράλειψη του πρωινού προκαλεί άμεσα καρδιακά προβλήματα ή σκλήρυνση των αρτηριών. Ένας άλλος περιορισμός της μελέτης ήταν ότι μερικοί άνθρωποι μπορεί να παρέλειπαν το πρωινό επειδή ήταν παχύσαρκοι και προσπαθούσαν να χάσουν βάρος ή να βελτιώσουν άλλους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις που θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στην αθηροσκλήρωση, σημειώνουν οι συγγραφείς. "Πολλοί υπέρβαροι άνθρωποι που μπορεί να παραλείπουν το πρωινό ή άλλα γεύματα με την ελπίδα να χάσουν βάρος θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι μελέτες έχουν επανειλημμένα δείξει ότι σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, τέτοιες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με αύξηση βάρους και μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές μεταβολικές ανωμαλίες συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κινδύνου μεταβολικού συνδρόμου και διαβήτη », δήλωσε ο Dr. Prakash Deedwania, συγγραφέας του συνοδευτικού κειμένου της μελέτης και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο. "Πράγματι, αυτές οι μελέτες έχουν αποδείξει την παλιά θεωρία ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας", δήλωσε ο Deedwania .

Η Marie-Pierre St-Onge, διατροφική ερευνήτρια στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, πρόσθεσε: "Νομίζω ότι για όλους, η κατανάλωση ενός υγιεινού πρωινού είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τηρήσετε τις οδηγίες για την κατανάλωση φρούτων, προϊόντων ολικής άλεσης και άπαχης πρωτεΐνης. Δεν χρειάζεται να είναι ένα τεράστιο πρωινό. Πολλοί άνθρωποι δεν πεινάνε ιδιαίτερα και δεν χρειάζεται το πρώτο γεύμα της ημέρας να είναι πολύ περίπλοκο. Το σημαντικό είναι να μην αφήνουμε πολύ χρόνο να περάσει μέχρι να φάμε, επειδή μπορεί στη συνέχεια να καταφεύγουμε σε ανθυγιεινά σνακ ή ό,τι θα βρούμε στο δρόμο μας πιστεύοντας ότι θα μας κρατήσει μέχρι να έρθει η ώρα να φάμε το μεσημεριανό. Ένα υγιεινό πρώτο γεύμα καθορίζει και την υπόλοιπη ημέρα", κατέληξε η St-Onge.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American College of Cardiology

Πηγή: itrofi.gr