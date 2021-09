Προφυλαχθείτε από τις λοιμώξεις του ουροποιητικού με αυτές τις τροφές

Η λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος είναι ένα από τα πιο κοινά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι άνθρωποι και η επώδυνη αυτή κατάσταση είναι 10 φορές πιο διαδεδομένη στις γυναίκες.

Ενώ οι γιατροί συνήθως συνταγογραφούν αντιβιοτικά για την πάθηση αυτή, υπάρχουν πολλές θεραπείες που μπορούν όχι μόνο να κάνουν ηπιότερα τα συμπτώματα αλλά και να αποτρέψουν την επανεμφάνιση της οδυνηρής λοίμωξης στο μέλλον.

Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (UTIs) εμφανίζονται συνήθως όταν βακτήρια, όπως το Ε. Coli, εισέρχονται μέσω του ουροποιητικού συστήματος και πολλαπλασιάζονται στην ουροδόχο κύστη. Οι μύκητες και οι ιοί μπορούν επίσης να προκαλέσουν τέτοιου είδους λοιμώξεις. Μόλις μολυνθεί, το σώμα εκκρίνει μια πρωτεΐνη που ονομάζεται σιδεροκαλίνη (SCN), η οποία λειτουργεί ως αντιμικροβιακό που αναστέλλει την πρόσληψη σιδήρου από τα βακτήρια. Χωρίς τον σίδηρο τα βακτήρια δεν μπορούν να επιβιώσουν. Αν έχετε προσβληθεί από λοίμωξη του ουροποιητικού μια φορά, συνήθως αυτή επαναλαμβάνεται. Η εγκυμοσύνη, η σεξουαλική επαφή, η εμμηνόπαυση, η κατακράτηση των ούρων για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι οι πιο κοινές αιτίες της μόλυνσης. Οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς από τους άνδρες, εν μέρει λόγω των μικρότερων ουρηθρών τους και το 50% σχεδόν από αυτές αντιμετωπίζει αυτή την πάθηση τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Συνήθως, η UTI συνοδεύεται από διάφορα συμπτώματα όπως πυρετός, κοιλιακό άλγος, συχνή ανάγκη για ούρηση και αίσθηση καψίματος κατά την ούρηση.

Κάποιες από τις πιο αποτελεσματικές και απλές εναλλακτικές θεραπείες περιλαμβάνουν:

Νερό

Πίνετε τουλάχιστον οκτώ ποτήρια νερό καθημερινά. Είναι πιθανώς η απλούστερη και αποτελεσματικότερη θεραπεία για μια τέτοια λοίμωξη καθώς ξεπλένει και αποβάλει τα ένοχα βακτήρια μέσω της ούρησης.

Χυμός Cranberry

Μερικές μελέτες δείχνουν ότι τα cranberries (αλλά και τα μούρα) θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης λοιμώξεων του ουροποιητικού εμποδίζοντας την προσκόλληση βακτηρίων στο ουροποιητικό σύστημα. Φυσικά πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο φυσικός χυμός των φρούτων χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Ενώ ο χυμός δεν θεραπεύει μαγικά τη μόλυνση, θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της εξάπλωσης των βακτηριδίων καθώς περιέχουν προανθοκυανιδίνες που εμποδίζουν το βακτήριο E.coli να διασχίσει τα τοιχώματα της ουρήθρας και διαθέτουν επίσης αντιβιοτικές ιδιότητες που βοηθούν γενικότερα στην καταπολέμηση λοιμώξεων.

Σκόρδο

Το σκόρδο έχει αποδειχθεί ότι έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες και μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη βακτηριδίων . Αντί να φάτε ένα ωμό κομμάτι σκόρδο, δοκιμάστε να φτιάξετε ένα φλιτζάνι τσάι με εκχύλισμα σκόρδου. Ξεφλουδίστε και ψήστε μερικές φρέσκες σκελίδες σκόρδου και στη συνέχεια βάλτε τις σε ζεστό νερό για πέντε λεπτά. Αφαιρέστε τις σκελίδες πριν πιείτε το ρόφημα.

Προβιοτικά

Τα προβιοτικά είναι ευεργετικοί μικροοργανισμοί που προωθούν την υγιή ισορροπία των βακτηριδίων στο έντερο. Είναι διαθέσιμα σε μορφή συμπληρώματος ή μπορούν να βρεθούν σε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση όπως το γιαούρτι, το kefir, το kimchi και το kombucha .Το γιαούρτι είναι επίσης ένα απαραίτητο διατροφικό συμπλήρωμα όταν παίρνετε αντιβιοτικά καθώς τα φάρμακα μπορούν να δημιουργήσουν έλλειψη καλών βακτηρίων στον οργανισμό.

Βιταμίνη C

Η αύξηση της πρόσληψης βιταμίνης C μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για UTI κάνοντας τα ούρα πιο όξινα, εξαλείφοντας έτσι τα βακτήρια που προκαλούν λοίμωξη. Φροντίστε να συμπεριλάβετε στην καθημερινή διατροφή σας τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C όπως τα εσπεριδοειδή, οι πιπεριές, η παπάγια, το μπρόκολο που αναστέλλουν την ανάπτυξη βακτηρίων στην ουροδόχο κύστη .

Μαϊντανός

Πιείτε νερό μαϊντανού. Ο μαϊντανός δρα ως διουρητικό, επιτρέποντας στα βακτηρίδια να βγαίνουν έξω από το ουροποιητικό σύστημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φρέσκο (1 φλιτζάνι) ή αποξηραμένο (δύο κουταλιές της σούπας) μαϊντανό. Βράστε το νερό και προσθέστε το μαϊντανό. Αφήστε να σιγοβράσει για έξι έως δέκα λεπτά, στραγγίστε τα φύλλα και πιείτε το ρόφημα ζεστό ή κρύο. Αν χρησιμοποιήσετε αποξηραμένο μαϊντανό, βάλτε τον σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό, καλύψτε και αφήστε τον για οκτώ λεπτά.

Μαγειρική σόδα

Η αλκαλική φύση της σόδας μπορεί να βοηθήσει στην εξουδετέρωση ή τη μείωση της οξύτητας των ούρων και μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση της δυσάρεστης αίσθησης καψίματος. Ανακατέψτε ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα σε 230 γραμμάρια νερού μέχρι να διαλυθεί. Πιείτε όλη την ποσότητα, κατά προτίμηση το πρωί μόλις ξυπνήσετε για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι πρέπει να αποφεύγονται επίσης τα πικάντικα τρόφιμα, η καφεΐνη, το αλκοόλ, το κάπνισμα, τα ανθρακούχα ποτά και τα τεχνητά γλυκαντικά που μπορούν να ερεθίσουν περαιτέρω την κύστη.

Πηγή: itrofi.gr