Οι χορτοφαγικές δίαιτες είναι δύο φορές πιο αποτελεσματικές για την απώλεια βάρους

Όταν προσπαθούν να χάσουν βάρος ορισμένοι άνθρωποι επιλέγουν πολύ περιοριστικές υποθερμιδικές δίαιτες και συχνά καταλήγουν να ξαναπαίρνουν κιλά επειδή αυτές οι δίαιτες δεν είναι λειτουργικές.

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι οι χορτοφαγικές δίαιτες όχι μόνο είναι διπλά πιο αποτελεσματικές στη μείωση του σωματικού βάρους αλλά μπορούν παράλληλα να ενισχύσουν το μεταβολισμό, μειώνοντας το μυϊκό λίπος.

Ερευνητές με επικεφαλής την Dr. Hana Kahleová, Διευθύντρια Clinical Research at the Physicians Committee for Responsible Medicine στην Washington, βρήκαν ότι η χορτοφαγική διατροφή συμβάλλει στη βελτίωση του μεταβολισμού, μειώνοντας το μυϊκό λίπος. Για τη μελέτη, η ομάδα μοίρασε τυχαία σε δύο ομάδες 74 συμμετέχοντες που έπασχαν από διαβήτη τύπου 2 και τους έβαλε να ακολουθήσουν είτε μια χορτοφαγική διατροφή είτε μια συμβατική αντιδιαβητική δίαιτα. Η χορτοφαγική διατροφή περιλάμβανε λαχανικά, όσπρια, φρούτα, ξηρούς καρπούς και ζωικά προϊόντα που περιορίζονταν σε μία μόνο μερίδα γιαούρτι χαμηλών λιπαρών την ημέρα. Η συμβατική διαβητική δίαιτα ακολούθησε τις επίσημες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD). Όλοι οι συμμετέχοντες μείωσαν την καθημερινή τους διατροφή κατά 500 θερμίδες την ημέρα.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μαγνητική τομογραφία (MRI) για να δουν τον λιπώδη ιστό στους μηρούς των συμμετεχόντων και να εξετάσουν πώς οι δύο διαφορετικές δίαιτες επηρέασαν το υποδόριο , το υποπεριτοναϊκό, το επιφανειακό μυϊκό αλλά και το ενδομυϊκό λίπος στο εσωτερικό των μυών. Διαπίστωσαν ότι η χορτοφαγική δίαιτα ήταν σχεδόν δύο φορές πιο αποτελεσματική στη μείωση του σωματικού βάρους, με αποτέλεσμα μια μέση απώλεια των 6,2kg σε σύγκριση με τα 3,2kg της συμβατικής δίαιτας. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι παρόλο που και οι δύο δίαιτες προκάλεσαν παρόμοια μείωση του υποδόριου λίπους, εκείνοι που ακολούθησαν τη χορτοφαγική διατροφή εμφάνισαν μεγαλύτερη μείωση του ενδομυϊκού λίπους σε σχέση με όσους ακολούθησαν τη δίαιτα χαμηλών θερμίδων και ήταν και οι μόνοι συμμετέχοντες που παρουσίαζαν μείωση στο υποπεριτοναϊκό λίπος.

Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά για όσους πάσχουν από διαβήτη τύπου 2, καθώς το λίπος αυτό έχει προηγουμένως συνδυαστεί με αντίσταση στην ινσουλίνη, οπότε η μείωση του θα μπορούσε να έχει ευεργετική επίδραση στον μεταβολισμό της γλυκόζης. Η μείωση του ενδομυϊκού λίπους θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της μυϊκής δύναμης και της κινητικότητας, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους με διαβήτη. Η Kahleová κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκτός από πιο επιτυχημένη, η χορτοφαγική διατροφή είναι πολύ πιο αποτελεσματική και στη μείωση του λίπους των μυών και στη βελτίωση του μεταβολισμού και στους ανθρώπους που πάσχουν από μεταβολικό σύνδρομο και / ή διαβήτη τύπου 2. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν και όσους παίρνουν σοβαρά τη διαχείριση του βάρους τους και θέλουν να παραμείνουν αδύνατοι και υγιείς.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Journal of the American College of Nutrition.

Πηγή: itrofi.gr