Αποφύγετε με φυσικούς τρόπους την αιμορραγία των ούλων, την περιοδοντική οστική απώλεια και νόσο

Η υγεία της στοματικής μας κοιλότητας, των δοντιών, των ούλων και της μεμβρανών της επένδυσης είναι ένας μικρόκοσμος που αντανακλά τη συνολική υγεία.

Εάν τα οστά μας δεν είναι υγιή, τα δόντια μας θα υποφέρουν. Αν δεν παίρνουμε αρκετά θρεπτικά συστατικά, τα ούλα και ο βλεννογόνος θα παρουσιάσουν προβλήματα. Ακόμη και η υγεία του ανοσοποιητικού μας συστήματος αντικατοπτρίζεται στην κατάσταση των ούλων μας.

Ευτυχώς, η φύση μας προσφέρει φυσικά όπλα για την αντιμετώπισή τους και την απόκτηση ενός τέλειου και υγιούς χαμόγελου.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Dental Research, διαπίστωσε ότι πάνω από το 47% των ενηλίκων άνω των 30 ετών έχουν είτε ήπια, μέτρια ή σοβαρή περιοδοντίτιδα. Αυτό το ποσοστό αυξάνεται σε πάνω από 64% για τους ενήλικες άνω των 65 ετών. Η περιοδοντίτιδα είναι μια σοβαρή μόλυνση των ούλων που αποδυναμώνει τον μαλακό ιστό και τα οστά που κρατούν τα δόντια στη θέση τους. Εξαφανίζει το οστό γύρω από τα δόντια σιγά-σιγά και αν μείνει χωρίς θεραπεία, τελικά θα οδηγήσει στην απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών. Συνδέεται επίσης με την αύξηση των βακτηρίων που κολλάνε στην επιφάνεια των δοντιών, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων προβλημάτων υγείας, καθώς αργά και σταθερά μολύνουν όλο τον οργανισμό. Είναι επομένως μια σοβαρή κατάσταση και θα πρέπει όλοι να παίρνουμε τα ανάλογα μέτρα για να την αποτρέψουμε ή να την θεραπεύσουμε. Το βούρτσισμα, η χρήση floss και οι τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρό μας μπορεί να είναι οι προφανείς τρόποι για να προστατέψουμε τα δόντια και τα ούλα μας, αλλά οι επιστήμονες τονίζουν ότι και η διατροφή παίζει επίσης έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.

Η βιταμίνη C ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και καταπολεμά τόσο τις μολύνσεις όσο και τις φλεγμονές. Σε συνδυασμό με την κερσετίνη, ένα ισχυρό φλαβονοειδές, έχει ακόμη αποτελεσματικότερη δράση. Μια μελέτη σε 60 υγιείς άνδρες που έλαβαν είτε μόνο βιταμίνη C, μόνο κερσετίνη ή συνδυασμό των δύο, διαπίστωσε ότι όσοι έλαβαν το συνδυασμό είδαν βελτιώσεις στην υγεία των κυττάρων και τη μείωση της φλεγμονής μεταξύ 50% και 62%- Τα ισχυρά αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη οφέλη της κερσετίνης βρίσκονται φυσικά στο σκόρδο, το κρεμμύδι, τα φρούτα και τα λαχανικά και τα φύκια. Η βιταμίνη C βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στις κίτρινες πιπεριές, τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα ακτινίδια, το μπρόκολο και τα μούρα. Τα μούρα είναι επίσης πλούσια σε κερσετίνη καθιστώντας τα μια εξαιρετική επιλογή για ταυτόχρονη φυσική αύξηση τόσο της βιταμίνης C όσο και της πρόσληψης κερσετίνης.

Ένα άλλο ζωτικό θρεπτικό συστατικό στην καταπολέμηση της περιοδοντικής νόσου είναι το συνένζυμο Q10, ένα αντιοξειδωτικό που είναι απαραίτητο για την υγεία των ιστών και οργάνων ολόκληρου του σώματος. Τα επίπεδα αυτής της θρεπτικής ουσίας πέφτουν με την ηλικία, γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί τα ποσοστά περιοδοντίτιδας αυξάνουν εκθετικά καθώς μεγαλώνουμε. Αυξήστε την πρόσληψη τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε CoQ10, όπως το σκουμπρί, οι σαρδέλες, το μπρόκολο και το σπανάκι. Εναλλακτικά και σε συνεννόηση με το γιατρό σας, μπορείτε να παίρνεται συμπληρώματα των παραπάνω βιταμινών και στοιχείων.

Πηγή: itrofi.gr