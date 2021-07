Η νέα εποχή στο delivery: Δούλεψε όσο, όποτε και όπου θέλεις, χωρίς περιορισμούς!

Νέο και πρωτοποριακό μοντέλο με ευελιξία, ελευθερία και άνεση στην επιλογή για τις ώρες, τον όγκο και τον τόπο εργασίας σου: Τι περιμένεις;

«Η εξέλιξη δεν είναι μια δύναμη, αλλά μια διαδικασία, όχι μια συνέπεια, αλλά ένας νόμος». Ο Έντουαρντ Μόρλεϊ έδωσε κάποτε ένα από τα καλύτερα quotes για την διαδικασία που ορίζει το mindset και τη νοοτροπία του είδους μας στο πέρασμα των αιώνων.

Η εξέλιξη είναι η «βενζίνη» του ανθρώπου. Είναι η βάση για την μεταμόρφωση, την πρόοδο, την αλλαγή και την καινοτομία σε όλα τα επίπεδα. Είναι η αρχή για το διαφορετικό, το ξεχωριστό, αυτό που ίσως φαίνεται... άπιαστο ή και «λάθος».

Παράδειγμα: Σε περίπτωση που κάποιος σου έλεγε ότι μπορείς να επιλέξεις τον χρόνο, τον τόπο και την ποσότητα της εργασίας σου στο κορυφαίο brand του τομέα του, πώς θα αντιδρούσες; Πιθανότατα θα εξέταζες αυτή την προοπτική με αρνητική ή ακόμα και χλευαστική χροιά.

Και όμως. Η εξέλιξη μπορεί να κάνει δυνατό ακόμα και κάτι που μέχρι χθες φαινόταν παράξενο.

Το efood, η μεγαλύτερη υπηρεσία delivery στην Ελλάδα, που πλέον βρίσκεται σχεδόν σε κάθε κινητό και σε χιλιάδες desktop bookmarks, καινοτομεί και σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις συνεργάτης του, επιλέγοντας κάθε παράμετρο της εργασιακής σας σχέσης!

Θέλεις και λεπτομέρειες; Είναι πολύ απλό. Τo efood αναζητά περισσότερους από 4.000 διανομείς για την υπηρεσία delivered by efood, έχοντας ως σκοπό τον τριπλασιασμό του στόλου του μέχρι το τέλος του 2021. Με αφορμή αυτή την συνθήκη, η εταιρεία που έγινε το απαραίτητο... συνοδευτικό στους καφέδες και τα φαγητά μας, προσφέρει κάποια ισχυρά benefits, που είναι -τουλάχιστον- πρωτοποριακά για τα δεδομένα της εποχής και της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι συνεργάτες - διανομείς μπορούν να επιλέξουν και να προγραμματίσουν τις ώρες και τις ημέρες που επιθυμούν να δουλέψουν, ενώ το ίδιο ισχύει και για την περιοχή στην οποία θέλουν να κινηθούν. Οι αποδοχές εντάσσονται στο πλαίσιο του "όσο περισσότερες και μεγαλύτερες διανομές, τόσο μεγαλύτερο κέρδος" και η πληρωμή μπορεί να γίνει ανά παραγγελία. Φυσικά, προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή με βάση τις αποστάσεις και η παροχή επαγγελματικού εξοπλισμού και ενδυμασίας.

Το νέο freelance μοντέλο αφήνει εκτός συζήτησης οποιονδήποτε περιορισμό και κάθε δεσμευτική προϋπόθεση, δίνοντας το στίγμα για κάτι διαφορετικό και δημιουργώντας συνθήκες άνεσης για τον εργαζόμενο. Η σχέση ανεξάρτητης εργασίας δίνει τον απόλυτο έλεγχο στον συνεργάτη και του επιτρέπει να υπολογίζει με απόλυτη ακρίβεια τις απολαβές του, που ξεκινούν και... τελειώνουν με τον όγκο της εργασίας.

Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η ευκαιρία για προγραμματισμό της καθημερινότητας, της εβδομάδας, του μήνα, πάντα σε συνάρτηση με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής.

Σαν bonus: To efood, θέλοντας να δείξει έμπρακτα την σπουδαιότητα που έχει το τμήμα των διανομέων στην εταιρεία, προσφέρει παροχή ύψους 100€ σε κάθε συνεργάτη που θα διανείμει 200 παραγγελίες σε ένα μήνα (με ισχύ από την 1η Ιουλίου και με άξονα τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο).

Με λίγα λόγια, το efood μεγαλώνει, επεκτείνεται, σκέφτεται "out of the box", καινοτομεί. Και εσύ έχεις την ευκαιρία να γίνεις όχι απλά μέρος, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι της αλυσίδας σε ένα πραγματικά κορυφαίο brand, που σου προσφέρει έναν δρόμο γεμάτο επιλογές σε ό,τι αφορά την δουλειά σου. Τι περιμένεις;

Αν ενδιαφέρεσαι και εσύ για μια θέση στο efood μπες εδώ: https://riders.e-food.gr/.

Σχετικά με το efood:

Tο efood είναι η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα μέσω της οποίας μπορεί κανείς να παραγγείλει φαγητό, καφέ και τα ψώνια του, από 15.000 καταστήματα σε 90 πόλεις της Ελλάδας με τρία απλά βήματα: προσθήκη, καλάθι, αποστολή. #efoodgr

Επισκεφθείτε το efood και στα:

e.food.gr

facebook.com/efood.gr

instagram.com/efoodgr/

linkedin.com/company/e-food-gr

youtube.com/user/efoodgr