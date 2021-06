Γιατί όλοι μας πρέπει να τρώμε περισσότερα πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Θέλετε να διατηρήσετε την όρασή σας ισχυρή και υγιή καθώς μεγαλώνετε; Τρώτε περισσότερα παντζάρια και φυλλώδη πράσινα λαχανικά πλούσια σε φυτικά νιτρικά άλατα, συμβουλεύουν οι ειδικοί, καθώς μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με την ηλικία και προκαλεί απώλεια στο κέντρο του οπτικού πεδίου.

Yπάρχουν δύο κύρια είδη εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, η υγρή και η ξηρή και οι δύο είναι σχετικές με την αλλοίωση του αμφιβληστροειδούς. Ο υγρός εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας εμφανίζεται όταν τα αιμοφόρα αγγεία αναπτύσσονται κάτω από τον αμφιβληστροειδή και παρουσιάζουν διαρροές. Ο ξηρός εκφυλισμός εμφανίζεται όταν το κέντρο του αμφιβληστροειδούς φθίνει. Η ασθένεια, η οποία είναι ανίατη, είναι πιθανότερο να εμφανιστεί σε άτομα άνω των 50 ετών. Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Ιατρικών Ερευνών Westmead στην Αυστραλία διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ των φυτικών νιτρικών αλάτων που απαντώνται κυρίως στα φυλλώδη πράσινα λαχανικά και τα παντζάρια, και του εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας (AMD) σε πρώιμο στάδιο. Το νιτρικό είναι ένα άλας του νιτρικού οξέος και βρίσκεται σε φυσική μορφή σε φρούτα, λαχανικά και σπόρους. Λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα είναι τα μαρούλια, τα παντζάρια, τα καρότα, τα πράσινα φασόλια, το σπανάκι, ο μαϊντανός, το λάχανο, τα ραπανάκια, το κέιλ, το σέλινο και οι λαχανίδες.

Εξέτασαν περισσότερους από 2.000 Αυστραλούς ενήλικες ηλικίας άνω των 49 ετών και τους παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια μιας δεκαπενταετούς περιόδου, η οποία έληξε μεταξύ του 2007 και του 2009. Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν στοιχεία της διατροφής τους σε ερωτηματολόγια και οι αμφιβληστροειδείς τους φωτογραφήθηκαν για να ελεγχθούν για AMD. Η έρευνα συγκέντρωσε στοιχεία από τη μελέτη Blue Mountains Eye Study, μια δημογραφική μελέτη που ξεκίνησε το 1992. Είναι μια από τις μεγαλύτερες επιδημιολογικές έρευνες στον κόσμο, η οποία μέτρησε τους παράγοντες διατροφής και τρόπου ζωής σε σχέση με τα αποτελέσματα της υγείας και τις χρόνιες παθήσεις.

Τα ευρήματα της μελέτης αποκάλυψαν ότι τα άτομα που έτρωγαν μεταξύ 100 και 142 mg νιτρικών αλάτων από λαχανικά ημερησίως είχαν 35% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης AMD από όσους κατανάλωναν ημερησίως λιγότερα από 69 mg. "Αυτή είναι η πρώτη φορά που μετριέται η επίδραση των διατροφικών νιτρικών στον κίνδυνο εκφύλισης της ωχράς κηλίδας", αναφέρει η επικεφαλής ερευνήτρια Bamini Gopinath και προσθέτει: "Εάν τα ευρήματά μας επιβεβαιωθούν, η ενσωμάτωση μιας σειράς τροφίμων που είναι πλούσια σε νιτρικά άλατα - όπως τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τα παντζάρια - θα μπορούσε να αποτελεί μια απλή στρατηγική για τη μείωση του κινδύνου πρόωρου εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας".

Οι συγγραφείς δεν βρήκαν πρόσθετα οφέλη από τους συμμετέχοντες που κατανάλωναν πάνω από 142 χιλιοστόγραμμα φυτικών νιτρικών ημερησίως, ούτε έναν συσχετισμό με την AMD αργότερα στη ζωή τους. Ας σημειωθεί ότι το σπανάκι περιέχει περίπου 20 mg φυτικών νιτρικών ανά 100 γραμμάρια και τα παντζάρια περίπου 15 mg. Η πλήρης μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Πηγή: itrofi.gr